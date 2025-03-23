Ученые опровергли свойства комнатных растений очищать воздух в помещении

Миф о том, что комнатные растения могут улучшить качество воздуха в помещении, не нашел подтверждения результатам исследований. Ученые заявили, что ни одно растение не может сравниться с эффектом обычного проветривания.

Фото: из открытых источников

Утверждение, что растения в помещении способны очищать воздух, оказалось значительно преувеличенным, и эксперты из Дрексельского университета (США) подвергли это сомнениям.

Исследователи проанализировали десятки научных работ, проведенных за последние 30 лет, и выяснили, что большинство опытов не отражали реальных условий, в которых находятся обычные люди дома. В частности, эксперименты NASA 80-х годов, доказывающие эффективность растений в очистке воздуха, проводились в специально созданных лабораторных условиях, не похожих на обычные домашние обстоятельства.

После изучения результатов этих экспериментов ученые заключили, что самый эффективный способ очистки воздуха — это простое естественное проветривание. Они отметили, что достаточно открыть два окна в несколько минут, чтобы обеспечить значительно лучшую циркуляцию воздуха и вывести все загрязняющие частицы из помещения. Для того чтобы комнатные растения смогли добиться такого же эффекта, как от открытых окон, нужно расставить огромное количество горшков с растениями на каждый квадратный метр жилого пространства — сотни или даже тысячи растений, что, разумеется, нереально.

Портал "Комментарии" писал, что зимний уход за комнатными растениями – это настоящее искусство. В холодное время года растения сталкиваются со многими вызовами: сухой воздух от батарей, недостаток света и пониженная активность роста. Но правильный подход к поливу может изменить все. Следуя нескольким простым рекомендациям, вы сможете не только сохранить зеленый уголок в своем доме, но и обеспечить растениям активный рост даже зимой.