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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые определили самый «зараженный» предмет в доме
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Ученые определили самый «зараженный» предмет в доме

На этом предмете обнаружили большое количество бактерий

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Уборку дома необходимо проводить регулярно, чтобы в помещении было свежо, чисто и комфортно. Но не на все предметы домашнего обихода мы обращаем должное внимание.

Ученые определили самый «зараженный» предмет в доме

фото из открытых источников

Ученые провели исследование, взяв мазки с более 30 домашних предметов, чтобы проверит их на наличии бактерий и различных вирусов. Эксперты подождали пять дней, чтобы посмотреть, насколько активно размножаются микроорганизмы на том или ином предмете. 

Результаты эксперимента показали, что самым "загрязненным" предметов является ноутбук и клавиатура, которыми мы пользуемся каждый день. На ней ученые зафиксировали стафилококков, стрептококков и других бактерий, которые распространены в почве и воздухе и могут стать причиной многих заболеваний. 

Так, что не забывайте каждый день протирать клавиатуру специальными салфетками для техники, а можно и обычным спиртом.  Для чистки пространства между клавишами используйте ватные палочки или щетку с мягкой щетиной.

Еще не забывайте во время уборки уделять внимание дверным ручкам и выключателям, где также скапливается множество бактерий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки во время уборки еще больше загрязняют дом


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Источник: https://www.msn.com/en-in/health/wellness/this-is-the-most-germ-infested-item-in-your-home-study-finds/ss-BB1aWLjz
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