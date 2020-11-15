Ученые определили самый «зараженный» предмет в доме

Уборку дома необходимо проводить регулярно, чтобы в помещении было свежо, чисто и комфортно. Но не на все предметы домашнего обихода мы обращаем должное внимание.

фото из открытых источников

Ученые провели исследование, взяв мазки с более 30 домашних предметов, чтобы проверит их на наличии бактерий и различных вирусов. Эксперты подождали пять дней, чтобы посмотреть, насколько активно размножаются микроорганизмы на том или ином предмете.

Результаты эксперимента показали, что самым "загрязненным" предметов является ноутбук и клавиатура, которыми мы пользуемся каждый день. На ней ученые зафиксировали стафилококков, стрептококков и других бактерий, которые распространены в почве и воздухе и могут стать причиной многих заболеваний.

Так, что не забывайте каждый день протирать клавиатуру специальными салфетками для техники, а можно и обычным спиртом. Для чистки пространства между клавишами используйте ватные палочки или щетку с мягкой щетиной.

Еще не забывайте во время уборки уделять внимание дверным ручкам и выключателям, где также скапливается множество бактерий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки во время уборки еще больше загрязняют дом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!