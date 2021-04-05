Согласно исследованию, обнародованному в Science News, респираторные маски №95 являются наиболее эффективными для защиты от аэрозолей, подобных к тем, в которых распространяется COVID, пишет "Украинская правда".

Ученые определили, маски из какого материала лучше всего защищают от коронавируса - фото из открытых источников

В исследовании отмечено, что фланель — разновидность хлопчатобумажной ткани, также способна эффективно улавливать частицы и препятствовать их проникновению, в то время как синтетика хорошо задерживать аэрозоли не может.

Исследование было проведено американскими учеными во главе с Эдвардом Виченци. Специалисты под микроскопом изучали различные виды масок, придя к выводу, что хаотичная природа хлопчатобумажных волокон с их морщинистой текстурой и сложной формой, вероятно, позволяет хлопку улавливать больше наноразмерных частиц, чем другие ткани.

Ученые также подчеркнули, что полиэфирные ткани (полиэстер) наоборот отмечаются хорошо организованными и прямыми волокнами, что приводит к снижению их эффективности как материалов для масок.

Специалисты говорят, что хлопчатобумажная фланель может также обеспечивать дополнительную защиту, впитывая влагу, появляющуюся во время дыхания:

"Хлопок" любит "воду и разбухает во влажной среде. Поэтому частицам становится труднее проникать через маску", — говорит Виченци.

Ранее портал "Комментарии" писал, что во Франции разработали уникальную маску, которая способна уничтожать различные виды вирусов. В их список попал также и COVID-19. Необычную маску, которая содержит специальный внешний слой, убивающий коронавирус, представил медицинский стартап BioSerenit. Разработчики отмечают, что достаточно менее пяти минут, чтобы маска обеспечила человеку полную защиту. Она способна защитить на 99,9% от различных вирусов.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!