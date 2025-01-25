Ученые обнаружили "супергоры", которые в 100 раз выше Эвереста: где они расположены

Глубоко под поверхностью нашей планеты, на глубине 1900 километров, исследователи обнаружили две гигантские структуры, сравнимые с горами. Их размеры впечатляют – они в 100 раз превышают высоту Эвереста, самой высокой горы на Земле. Это открытие задает новые вопросы перед наукой и может помочь разгадать тайны землетрясений и вулканической активности.

Горы. Фото: freepik

Ученые обнаружили два колоссальных образования на границе ядра и мантии Земли, которые они называют "суперконтинентами". Эти структуры, скрытые под Африкой и Тихим океаном, окружены массивным "кладбищем" тектонических плит, погрузившихся на большую глубину из-за субдукции.

О существовании этих образований ученым было известно еще с прошлого века благодаря сейсмическим волнам, которые изменяют свою скорость, когда наталкиваются на подобные аномалии в недрах Земли. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что эти "горы" значительно старше и горячее окружающих тектонических плит. Их возраст составляет полмиллиарда лет, а сейсмические волны, проходя сквозь эти структуры, почти не теряют энергии.

Эти открытия противоречат традиционным представлениям о мантии Земли, ранее считавшейся однородной и хорошо перемешанной. Они свидетельствуют о существовании значительных аномалий, которые могут влиять на процессы в недрах нашей планеты.

Понять, как эти "супергоры" влияют на землетрясения, вулканическую активность и даже эволюцию Земли, – одна из главных задач, которая сейчас стоит перед учеными.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ученые на ежегодной встрече Американского геофизического союза заявили, что в 2025 году подводный вулкан Аксиал может начать новое извержение. Этот вулкан расположен в 480 километрах от побережья штата Орегон в США. Ученые наблюдают за вулканом Аксиал с 1997 года и обнаружили у него особенность – возможность точно предсказать извержение. Этот вулкан извергался в 1998, 2011 и 2015 годах. По словам геолога Билла Чедвика из Университета штата Орегон, вулкан сегодня "оживает". Ученый отмечает, что точная дата предусмотрена невозможно, однако извержение вулкана Аксиал состоится до конца 2025 года.