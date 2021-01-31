Ученые нашли самого маленького хамелеона в мире (Фото)

Исследователи нашли самый маленький вид рептилий в мире. Об этом сообщает научный журнал Scientific Reports.

Исследователи нашли самого маленького хамелеона в мире. Фото: nature.com

Открытие было сделано на Мадагаскаре во время очередной экспедиции. Наименьшей рептилией оказался хамелеон-брукезия.

Этот вид отличался от других окраской и деталями своего строения. Ученые провели генетический анализ и выяснили, что хамелеон, которого они нашли, представители нового, еще не исследованного вида. Его назвали в честь первооткрывателей — Brookesia nana.

Маленькие хамелеоны имеют светло-коричневую окраску. Длина тела взрослой особи составляет лишь 13,5 миллиметра.

Несмотря на то, что мужчина меньше самки, его половые органы составляют два с половиной миллиметра. Для данной длины тела, они достаточно велики.

Напомним, что Международная группа ученых во главе с доктором Ральфом Бриц сообщила об открытии нового вида рыб. Найденные в подземных водах Южной Индии рыбы принадлежат к семейству болотных угрей.

"Новенькие" болотные угри абсолютно слепые и имеют красную окраску чешуи. Интересно, что до недавнего времени их считали принадлежащими к другому роду семейства, и только исследования доктора Бриц и его команды изменило это представление. Посмотреть фото интересного нового вида можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что британец Том Картис, который сейчас проживает в Лондоне, решил "оживлять" рисунки своих детей и показывать на своей странице в Инстаграме, что из этого получается. Воплотить рисунок в реальность ему помогла программа Фотошоп. Его фотографии можно назвать как смешными, так и жуткими. Посмотреть обработанные фото можно здесь.





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