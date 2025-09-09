Ученые нашли окончательный ответ на вопрос о смысле жизни

Ученые решили найти ответ на вопрос, в чем состоит смысл жизни. Для этого они изучили более 38 миллионов некрологов в США за последние 30 лет. Как показал анализ текстов, смысл хорошо прожитой жизни для общества усматривается в традициях, религии и доброжелательности.

В чем смысл жизни. Фото: freepik / cookie-studio

Согласно исследованию, почти 80% некрологов отмечали уважение обычаев или веры. Еще 76% указывали на заботу и надежность. Автор исследования и доцент Мичиганского государственного университета Дэвид Маркович объясняет, что кроме религиозной веры, ключевыми темами были верность другим, глубокая духовность и преданность общему благу.

"Такие слова, как "верный", "Библия", "миссионер" или другие ссылки на Бога были достаточно распространены", — рассказал Дэвид Марковиц.

В научной работе было высказано предположение, что то, что общество отмечает после смерти, раскрывает столько же о живых, сколько и об умерших, предлагая отражение культурных идеалов и общих человеческих приоритетов.

В исследовании также освещается, как ценности, пол, возраст и исторический контекст пересекаются, когда речь идет об увековечении памяти умерших и их смысле жизни. Как указывает Марковиц, женщин в основном помнили за доброжелательность, в то время как мужчин за достижения и ответственность. В свою очередь пожилых людей уважали за традиции.

Некрологи также отражают реакцию общества на глобальные кризисы. Например, после терактов 11 сентября 2001 года упоминания о безопасности уменьшились, а усилилось внимание к традициям и доброжелательности. После финансового кризиса 2008 года в некрологах снизился акцент на достижениях, в том числе религиозных.

Что касается влияния пандемии коронавируса, то во время нее уменьшилось количество упоминаний о доброжелательности, службе или карьеры, тогда как традиции остались на высоком уровне.

По словам Марковица, некрологи являются источником информации об общественных настроениях и смысле жизни людей в тот или иной период.

"Некрологи служат уникальным источником информации о том, как общества ценят разные типы жизни. Они раскрывают более широкие закономерности памяти, показывая, кого помнят, за какой вклад и как выражаются культурные ценности", — отметил Марковиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект научился размышлять о смысле жизни.

Также "Комментарии" писали, почему люди избегают разговоров о конце жизни.