logo

BTC/USD

41593.08

ETH/USD

3178.91

LTC/USD

131.94

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

31.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество наука и обучение Ученики рассказали, с каким негативом сталкиваются в школах: какие результаты опроса
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученики рассказали, с каким негативом сталкиваются в школах: какие результаты опроса

Учеников сельских школ из 22 областей Украины спросили об условиях обучения

сегодня, 13:42 comments1354
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Ученики рассказали, с каким негативом сталкиваются в школах: какие результаты опроса

Ученики из сельских школ рассказали, как проходит обучение в школах,фото из открытых источников

В опросе приняли участие старшеклассники, обучающиеся в сельской местности. Дети рассказали, какую школу считают "недеальной", что их огорчает в поведении учителей и учебном процессе. Об этом сообщают на сайте Государственной службы качества образования.

Среди негативных вещей, с которыми они сталкиваются, школьники назвали напряженные отношения между учениками и учителями, пренебрежительное отношение педагогов к ним, старые методы преподавания предметов, которые не интересны детям. А также чрезмерную нагрузку, длительные занятия, буллинг среди школьников, стресс и переживания за оценки.

Негативными явлениями в школах дети называют дефицит учебников, отсутствие доступа к интернету, старое спортивное снаряжение, а также отсутствие столовых, нового ремонта в классах, оборудования для современного обучения в школах.

Как показало исследование, большинство респондентов говорят, что в школах учителя некорректно высказываются о способностях учеников. Также дети указали, что сталкиваются с такими проблемами, как чрезмерная нагрузка в выпускных классах, большое количество домашних заданий, большое количество предметов.

Кроме того, в школах нет достаточного количества практических занятий по естественным предметам, отсутствуют лаборатории по физике, химии, биологии. А уровень материально-технического обеспечения школ ученики назвали неудовлетворительным и не отвечающим современным тенденциям.

Опрос учащихся сельских школ проводился методом количественного онлайн-опроса и фокус-групповых дискуссий с учащимися 25 сельских школ из 22 областей Украины. Исследование провела исследовательская компания Vox Populi по заказу Государственной службы качества образования (ГСЯО) Украины в рамках инициативы "Система обеспечения качества образования", которая внедряется в рамках проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe).

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине стремительно растет образовательное неравенство. Инна Совсун отметила, что ситуация с образованием в Украине не слишком оптимистичная.

Ученики рассказали, с каким негативом сталкиваются в школах: какие результаты опроса - фото 2
Ученики рассказали, с каким негативом сталкиваются в школах: какие результаты опроса - фото 3
Ученики рассказали, с каким негативом сталкиваются в школах: какие результаты опроса - фото 4


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sqe.gov.ua/yakist-osvity-silski-shkoly-2021/
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:35

В розумово-розвинутих країнах здібні учні заробляють репетиторством. В нас корумповані вчителі монополізували цей бізнес. Цькують учнів-репетиторів та ставлять погані оцінки тим, хто скористався їх послугами. Ось так - з ранку та на показах патріотичні пісні дали корупційна проза життя.

светлана

сегодня, 14:12

результаты опроса- это только верхняя часть айсберга -системы образования в стране В целом опрос реальный в плане выявленных проблем.Радует то,что ученики сельских школ честны в своих ответах.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!