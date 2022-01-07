Ученики рассказали, с каким негативом сталкиваются в школах: какие результаты опроса

Ученики из сельских школ рассказали, как проходит обучение в школах,фото из открытых источников

В опросе приняли участие старшеклассники, обучающиеся в сельской местности. Дети рассказали, какую школу считают "недеальной", что их огорчает в поведении учителей и учебном процессе. Об этом сообщают на сайте Государственной службы качества образования.

Среди негативных вещей, с которыми они сталкиваются, школьники назвали напряженные отношения между учениками и учителями, пренебрежительное отношение педагогов к ним, старые методы преподавания предметов, которые не интересны детям. А также чрезмерную нагрузку, длительные занятия, буллинг среди школьников, стресс и переживания за оценки.

Негативными явлениями в школах дети называют дефицит учебников, отсутствие доступа к интернету, старое спортивное снаряжение, а также отсутствие столовых, нового ремонта в классах, оборудования для современного обучения в школах.

Как показало исследование, большинство респондентов говорят, что в школах учителя некорректно высказываются о способностях учеников. Также дети указали, что сталкиваются с такими проблемами, как чрезмерная нагрузка в выпускных классах, большое количество домашних заданий, большое количество предметов.

Кроме того, в школах нет достаточного количества практических занятий по естественным предметам, отсутствуют лаборатории по физике, химии, биологии. А уровень материально-технического обеспечения школ ученики назвали неудовлетворительным и не отвечающим современным тенденциям.

Опрос учащихся сельских школ проводился методом количественного онлайн-опроса и фокус-групповых дискуссий с учащимися 25 сельских школ из 22 областей Украины. Исследование провела исследовательская компания Vox Populi по заказу Государственной службы качества образования (ГСЯО) Украины в рамках инициативы "Система обеспечения качества образования", которая внедряется в рамках проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe).

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