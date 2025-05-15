Топ университетов мира: почему украинские позади

Times Higher Education опубликовал очередной рейтинг лучших университетов, в котором, как обычно, доминируют университеты из США. У Великобритании есть следующая сотня лучших университетов (12) в мире во главе с Оксфордом и Кембриджем.

Черновицкий национальний университет имени Юрия Федьковича

Германия занимает второе место с восемью, а Китай – третье с семью.

Как регион на Европу приходится 36 из 100 лучших неамериканских университетов.

Международный интерес к обучению в США стремительно падает, согласно данным, опубликованным в University World News .

Для контекста США заняли лидирующие позиции на рынке высшего образования, на них приходится около трети из 100 лучших университетов.

Однако рост количества отказов в выдаче виз на фоне меняющейся иммиграционной политики США, а также исполнительные приказы, направленные на образование, влияют на настроения.

Для иностранных студентов, которые ищут ответы на вопрос: где находятся лучшие университеты за пределами США?

Второе место занимает Германия с восемью топ-100 школами во главе с двумя мюнхенскими университетами.

Китай занимает третье место с семью университетами, причем эта цифра растет до 12, если учитывать университеты Гонконга.

Среди них – вышеупомянутые университеты Великобритании и Германии, а также известные имена из Швейцарии (ETH Цюрих), Франции (PSL) и Нидерландов (Университет Амстердама).





За пределами Европы хорошие университеты можно найти в Сингапуре, Австралии и Канаде.

Примечательно отсутствие университетов из Южной Америки и Африки, имеющих международный рейтинг.

Что касается украинских заведений, то в 2023 году лучший наш университет, по мнению авторов рейтинга, был Сумской государственный — между 401 и 500 местом. "Хваленый" КНУ им. Шевченко вообще 1201–1500.

На этот раз так же, но уже позиция другая – 801-100. Богомолец, Франко, Харьковский авиационный, Львовская политехника, НАУ... -+ 1500

Непременно, война влияет. Например, по показателю % иностранных студентов на тот раз в СумГУ было 24%, а сейчас только 16%.

Но... В лучших университетах мира есть две функции – обучение и исследование (наука). У нас же наука выведена из университета и ею занимаются в академиях наук, что есть неправильным. Мировые рейтинги оценивают вклад университета в науку, в т.ч. По идее , что нужно сделать: закрыть академии наук, а действительные исследовательские группы присоединить к университетам, а сэкономленные средства в академиях наук, их имуществе – направить на гранты для исследований.

Выиграют все: университеты получат исследовательские центры, которые будут привлекать внимание потенциальных студентов и аспирантов; ученые ресурсы для исследования; Украина поднимется в рейтингах университетов мира; средства налогоплательщиков будут эффективнее использоваться. Проиграют только бюрократы из НАН Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что студентам-бюджетникам придется отрабатывать государству два года по специальности.