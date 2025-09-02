ТОП-10 самых популярных специальностей на бюджет в 2025 году

В Украине завершилась вступительная кампания 2025 года, и Министерство образования и науки обнародовало рейтинг специальностей, на которые зачислено больше всего студентов на бюджет. Данные свидетельствуют о том, что спрос на образование, медицину и ИТ сохраняет лидерские позиции.

Вступительная кампания 2025 года. Фото: Freepik

Сколько студентов получили места в бюджете

В этом году в заведения высшего образования причислили 178 720 первокурсников (без учета военных и других специализированных заведений). Из них 64 873 студента получили бюджетные места, а еще около 30 тысяч могут воспользоваться образовательными грантами. Это означает, что более половины поступающих будут учиться при государственной поддержке.

Бюджетное место гарантирует студенту бесплатное обучение и стипендию, а образовательные гранты частично компенсируют стоимость контракта. Эти средства поступают в спецфонд университетов, что позволяет повышать зарплаты преподавателям и развивать учебную инфраструктуру.

ТОП-10 специальностей по количеству зачисленных в бюджет

По данным МОН, больше всего абитуриентов избрали педагогические, медицинские и технические направления. Лидером стала специальность "Среднее образование".

Список наиболее популярных направлений по количеству зачисленных в бюджет:

1. Среднее образование – 5 909 студентов

2. Медицина – 3 762

3. Компьютерные науки – 2 979

4. Строительство и гражданская инженерия – 2 580

5. Агрономия – 2 283

6. Инженерия программного обеспечения – 2 161

7. Электрическая инженерия – 2 083

8. Филология – 2 052

9. Терапия и реабилитация – 1 836

10. Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 1 675

