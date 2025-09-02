ТОП-10 самых популярных специальностей на бюджет в 2025 году

Рубрики
Slava Kot
В Украине завершилась вступительная кампания 2025 года, и Министерство образования и науки обнародовало рейтинг специальностей, на которые зачислено больше всего студентов на бюджет. Данные свидетельствуют о том, что спрос на образование, медицину и ИТ сохраняет лидерские позиции.
Вступительная кампания 2025 года. Фото: Freepik
В этом году в заведения высшего образования причислили 178 720 первокурсников (без учета военных и других специализированных заведений). Из них 64 873 студента получили бюджетные места, а еще около 30 тысяч могут воспользоваться образовательными грантами. Это означает, что более половины поступающих будут учиться при государственной поддержке.
Бюджетное место гарантирует студенту бесплатное обучение и стипендию, а образовательные гранты частично компенсируют стоимость контракта. Эти средства поступают в спецфонд университетов, что позволяет повышать зарплаты преподавателям и развивать учебную инфраструктуру.
По данным МОН, больше всего абитуриентов избрали педагогические, медицинские и технические направления. Лидером стала специальность "Среднее образование".
Список наиболее популярных направлений по количеству зачисленных в бюджет:
