logo

BTC/USD

110713

ETH/USD

4302.29

USD/UAH

41.36

EUR/UAH

48.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование ТОП-10 самых популярных специальностей на бюджет в 2025 году
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП-10 самых популярных специальностей на бюджет в 2025 году

Министерство образования назвало самые популярные специальности среди студентов-бюджетников в 2025 году.

2 сентября 2025, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Украине завершилась вступительная кампания 2025 года, и Министерство образования и науки обнародовало рейтинг специальностей, на которые зачислено больше всего студентов на бюджет. Данные свидетельствуют о том, что спрос на образование, медицину и ИТ сохраняет лидерские позиции.

ТОП-10 самых популярных специальностей на бюджет в 2025 году

Вступительная кампания 2025 года. Фото: Freepik

Сколько студентов получили места в бюджете

В этом году в заведения высшего образования причислили 178 720 первокурсников (без учета военных и других специализированных заведений). Из них 64 873 студента получили бюджетные места, а еще около 30 тысяч могут воспользоваться образовательными грантами. Это означает, что более половины поступающих будут учиться при государственной поддержке.

Бюджетное место гарантирует студенту бесплатное обучение и стипендию, а образовательные гранты частично компенсируют стоимость контракта. Эти средства поступают в спецфонд университетов, что позволяет повышать зарплаты преподавателям и развивать учебную инфраструктуру.

ТОП-10 специальностей по количеству зачисленных в бюджет

По данным МОН, больше всего абитуриентов избрали педагогические, медицинские и технические направления. Лидером стала специальность "Среднее образование".

Список наиболее популярных направлений по количеству зачисленных в бюджет:

  • 1. Среднее образование – 5 909 студентов
  • 2. Медицина – 3 762
  • 3. Компьютерные науки – 2 979
  • 4. Строительство и гражданская инженерия – 2 580
  • 5. Агрономия – 2 283
  • 6. Инженерия программного обеспечения – 2 161
  • 7. Электрическая инженерия – 2 083
  • 8. Филология – 2 052
  • 9. Терапия и реабилитация – 1 836
  • 10. Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 1 675

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, где самый большой конкурс на бюджетные места: 31 заявка на одно место.

Также "Комментарии" писали, что педагоги дали прогноз о будущем выпускников школ после войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mon.gov.ua/news/start-20252026-akademichnoho-roku-v-zakladakh-vyshchoi-osvity-ponad-178-tysiach-pershokursnykiv
Теги:

Новости

Все новости