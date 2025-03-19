Такого о Млечном Пути еще не знали: что обнаружили ученые с помощью ИИ

Группа японских ученых с помощью искусственного интеллекта обнаружила в нашей галактике неизвестные ранее космические образования – так называемые "волдыри Спитцера". Эти структуры формируются при рождении звезд и взрывов сверхновых, играя ключевую роль в процессах эволюции галактик.

Млечный путь. Фото: из открытых источников

Команда исследователей под руководством Университета Осаки Метрополитен разработала модель глубокого обучения, проанализировавшую данные по космическим телескопам. Благодаря этому удалось обнаружить крупномасштабные сферические образования в Млечном Пути, ранее не фиксировавшиеся астрономическими каталогами.

Как и в других галактиках, такие пузыревидные структуры в нашей галактике формируются в результате активных звездных процессов. Их детальное изучение поможет лучше понять, как происходит рождение и эволюция звезд.

Группа ученых, в которую входят аспирант Шимпей Нисимото и профессор Тошикадзу Ониши, использовала мощные алгоритмы искусственного интеллекта для изучения данных по космическим телескопам Spitzer и James Webb.

Их модель смогла не только идентифицировать известные "волдыри Спитцера", но и выявить новые схожие структуры, которые, по предположениям ученых, могли образоваться после взрывов сверхновых.

"Наши результаты показывают, что искусственный интеллект позволяет значительно точнее исследовать процессы формирования звезд и последствия взрывов в галактиках", – отмечает аспирант Нисимото.

В то же время профессор Ониши добавил, что есть надежда на то, что развитие технологий искусственного интеллекта ускорит изучение эволюции галактик и поможет раскрыть еще больше космических тайн.

Отмечается, что исследование, проведенное группой японских ученых, является важным шагом в понимании природы Млечного Пути и других галактик. Это открытие может стать основой для будущих астрономических миссий, которые еще глубже заглянут в процессы формирования Вселенной.

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