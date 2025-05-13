Студенты-бюджетники будут отрабатывать два года по специальности: что говорят в МОН

Министерство образования и науки планирует внедрить программу, которая предусматривает обязательную отработку студентами-бюджетниками определенного периода времени по их специальности. Выпускники должны будут участвовать в конкурсе на первое рабочее место, организованное Государственной службой занятости с привлечением работодателей.

Студентов-бюджетников обяжут отрабатывать два года по специальности

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Он отметил, что нововведение будет в первую очередь касаться учителей, медиков и представителей некоторых других профессий, которые нужны для государственного сектора.

"Речь идет о том, что государственный заказ должен действительно стать заказом государства. Это значит: если государство оплачивает сто процентов стоимости обучения какого-то специалиста, то у этого специалиста есть определенные обязанности перед ним", – сказал Винницкий.

Он надеется, что в ближайшее время будет принято это новшество.

Изменения прокомментировал также председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он пояснил, что многие студенты, которые учились на бюджете, не работают затем по избранным специальностям. Таким образом, государство тратит деньги, однако не получает необходимых специалистов.

Бабак пояснил, что студенты после двух лет обучения должны сделать выбор, будут ли они продолжать получать образование по выбранной специальности. Если да, то они должны подписать контракт с государством.

По словам чиновника, детали изменений еще будут обсуждать. Однако чиновник говорит, что внедрение системы точно не произойдет с сентября 2025 года и любые изменения будут касаться только новых поступающих.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что стоимость обучения по контракту в Украине вырастет.