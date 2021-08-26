Студентов-медиков ожидает нововведение от Минздрава

Медики-интерны, фото из открытых источников

Со следующего года в Украине начнут действовать новые правила прохождения интернатуры будущими врачами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Мы вводим управляемую систему подготовки врачей-интернов, чтобы Украина, в случае наступления кризиса, вновь не оказалась без специалистов нужных профессий. Со следующего года именно Министерство здравоохранения будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, исходя из кадровых потребностей государства. Также мы будем утверждать перечень баз, подходящих для стажировки врачей-интернов", — заявил профильный министр Виктор Ляшко.

Будущим медикам следует учитывать, что с 2022 года при зачислении в интернатуру начнет проводиться конкурс по рейтингу, который будет включать результаты КРОК-2 и практического (клинического) экзамена студента.

Государственный заказ на подготовку врачей-интернов будет ориентирован, в первую очередь, на реальные потребности медицинских учреждений в профильных специалистах. Планируется, что такой подход к организации интернатуры улучшит уровень медицинского образования и сбалансирует количество врачей разных профилей в больницах по всей Украине.

Отметим, что в этом году в 14 вузах медицинского профиля за бюджетные средства будут учиться 4 тыс. 658 первокурсников.

Ранее "Комментарии" сообщали, что восемь высших учебных заведений Украины попали в рейтинг лучших университетов мира "QS World University Rankings". Мировое признание получили:

1. — Харьковский национальный университет имени Василия Каразина;

2. — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

3. — Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

4. — Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

5. — Сумской государственный университет;

6. — Национальный университет "Львовская политехника";

7. — Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

— Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

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