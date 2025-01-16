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Студентов будут отчислять из ВУЗов за отказ от новой обязанности

Студенты с 2025 года будут проходить обязательную военную подготовку, отказ от которой грозит отчислением

сегодня, 15:15
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Кречмаровская Наталия

В 2025 году для студентов начнут базовую всеобщую военную подготовку. За отказ, как оказалось, будут наказывать.

Студентов будут отчислять из ВУЗов за отказ от новой обязанности

Иллюстративное фото

Первый заместитель председателя Ровенской ОВ Сергей Подолин пояснил, что соответствующая подготовка стартует с 1 сентября 2025 года. По его словам, это будет отдельная учебная дисциплина обязательная для всех студентов-мужчин, но при этом такая подготовка совершенно не связана с мобилизацией.

"Напомню, что это требование закона "Об основах национального сопротивления", обязывающего ввести базовую всеобщую военную подготовку в учреждениях высшего образования. И эта дисциплина является продолжением переформатирования предмета "Защита Украины" в старшей школе", – сообщил чиновник.

По словам Подолина, уже определили первую локацию, где функционирует военная кафедра.

"Готовим полигоны и набираем потенциальных инструкторов среди военнослужащих, ветеранов, медиков и тех, кто готов поделиться уникальными знаниями из этого профиля", — уточнил он.

Он также объяснил, что отказаться от подготовки нельзя.

“Этот предмет станет таким, как и все остальные предметы. Отказ студентов мужчин от прохождения практической части, если есть такие студенты, которые пригодны к военной службе, является основанием для их увольнения из высших учебных заведений”, – отметил Подолин, пишет издание “О Ровно”.

Напомним, что в Белом доме выразили убеждение, что Украине, как писал портал "Комментарии", придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Однако отметили, что это суверенное решение.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью Bloomberg отметил, что Украина сама должна решать вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет.



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Источник: https://www.facebook.com/PodolinSerhiy/posts/pfbid025aYhShfLbRaTydiW99siNnRqmnurcPLdTBFs8Tc9pYqp1vk5HJ52y7uLrSGzEvMxl
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