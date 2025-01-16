Студентов будут отчислять из ВУЗов за отказ от новой обязанности

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Кречмаровская Наталия
В 2025 году для студентов начнут базовую всеобщую военную подготовку. За отказ, как оказалось, будут наказывать.
Иллюстративное фото
Первый заместитель председателя Ровенской ОВ Сергей Подолин пояснил, что соответствующая подготовка стартует с 1 сентября 2025 года. По его словам, это будет отдельная учебная дисциплина обязательная для всех студентов-мужчин, но при этом такая подготовка совершенно не связана с мобилизацией.
По словам Подолина, уже определили первую локацию, где функционирует военная кафедра.
"Готовим полигоны и набираем потенциальных инструкторов среди военнослужащих, ветеранов, медиков и тех, кто готов поделиться уникальными знаниями из этого профиля", — уточнил он.
Он также объяснил, что отказаться от подготовки нельзя.
Напомним, что в Белом доме выразили убеждение, что Украине, как писал портал "Комментарии", придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Однако отметили, что это суверенное решение.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью Bloomberg отметил, что Украина сама должна решать вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет.
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