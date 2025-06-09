Стивен Хокинг имел очень простой ответ, когда его спросили, верит ли он Богу

Один из величайших физиков мира Стивен Хокинг оставил после себя не только научное наследие, но и четко сформулированную позицию относительно ответа на вопрос о существовании Бога.

Стивен Хокинг. Фото из открытых источников

Стивен Хокинг в своей последней книге "Краткие ответы на большие вопросы" поднял тему Бога, религии и своей инвалидности. Физик отметил, что "веками считалось, что люди с инвалидностью, такие как я, живут под проклятием, наложенным Богом".

"Возможно, я кого-то там, наверху, огорчил, но я предпочитаю думать, что все можно объяснить иначе, законами природы. Если вы верите в науку, как я, вы верите, что существуют определенные законы, которые всегда соблюдаются", — заметил Хокинг.

Хокинг продолжил мысль о возможности существования Бога или жизни после смерти. По его словам, каждый из нас может верить во что угодно. Однако, по мнению Стивена Хокинга, "самое простое объяснение состоит в том, что Бога нет".

"Никто не создал Вселенную и никто не руководит нашей судьбой. Это подталкивает меня к глубокому осознанию, что, вероятно, нет ни рая, ни потусторонней жизни. У нас есть одна жизнь, чтобы оценить грандиозный замысел Вселенной, и за это я чрезвычайно благодарен", — ответил ученый.

В свойственной ему лаконичной форме Хокинг сравнил человеческий мозг с компьютером. По мнению физика, когда компоненты компьютера выходят из строя, машина останавливается навсегда.

"Для сломанных компьютеров нет ни рая, ни жизни после смерти. Это сказка для людей, которые боятся тьмы", — подытожил физик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Хокинг дал жуткий ответ, когда его спросили о будущем искусственного интеллекта.

Также "Комментарии" писали об ученом, который заявил, что близок к доказательству гипотезы моделирования, что человечество живет в компьютерной симуляции.