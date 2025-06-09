Стивен Хокинг имел очень простой ответ, когда его спросили, верит ли он Богу

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Slava Kot
Один из величайших физиков мира Стивен Хокинг оставил после себя не только научное наследие, но и четко сформулированную позицию относительно ответа на вопрос о существовании Бога.
Стивен Хокинг. Фото из открытых источников
Стивен Хокинг в своей последней книге "Краткие ответы на большие вопросы" поднял тему Бога, религии и своей инвалидности. Физик отметил, что "веками считалось, что люди с инвалидностью, такие как я, живут под проклятием, наложенным Богом".
Хокинг продолжил мысль о возможности существования Бога или жизни после смерти. По его словам, каждый из нас может верить во что угодно. Однако, по мнению Стивена Хокинга, "самое простое объяснение состоит в том, что Бога нет".
В свойственной ему лаконичной форме Хокинг сравнил человеческий мозг с компьютером. По мнению физика, когда компоненты компьютера выходят из строя, машина останавливается навсегда.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Хокинг дал жуткий ответ, когда его спросили о будущем искусственного интеллекта.
Также "Комментарии" писали об ученом, который заявил, что близок к доказательству гипотезы моделирования, что человечество живет в компьютерной симуляции.
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