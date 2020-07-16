Степанов рассказал, будут ли понижать проходной балл ВНО при поступлении на медицинские специальности

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что идея понизить проходной балл для некоторых специальность возникла из-за нехватки кадров. Об этом он сказал на традиционном брифинге МОЗ.

"Все видят, в каком состоянии мы сейчас пребываем. Стране в срочном порядке нужны эпидемиологи, их катастрофически не хватает", - заявил Степанов.

Также министр отметил, что это лишь - одно из предложений, которое взяли в разработку.

"Все специалисты, которые присутствовали на совещании, высказались о текущей кадровой ситуации. Одним из вариантов привлечь больше студентов на педиатрию и эпидемиологию было предложено рассмотреть и понижение проходного балла. Сейчас сложно сказать, на каком из вариантов мы остановимся", - сказал Степанов.

Ранее "Комментарии" сообщали, продлят ли карантин в Украине еще и на август.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - ответил Максим Степанов.



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