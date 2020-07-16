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Степанов рассказал, будут ли понижать проходной балл ВНО при поступлении на медицинские специальности

Педиатрам и санитарным врачам это может очень сильно помочь

сегодня, 13:29
Автор:

Владимир Лавский
Степанов рассказал, будут ли понижать проходной балл ВНО при поступлении на медицинские специальности

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что идея понизить проходной балл для некоторых специальность возникла из-за нехватки кадров. Об этом он сказал на традиционном брифинге МОЗ.

"Все видят, в каком состоянии мы сейчас пребываем. Стране в срочном порядке нужны эпидемиологи, их катастрофически не хватает", - заявил Степанов. 

Также министр отметил, что это лишь - одно из предложений, которое взяли в разработку. 

"Все специалисты, которые присутствовали на совещании, высказались о текущей кадровой ситуации. Одним из вариантов привлечь больше студентов на педиатрию и эпидемиологию было предложено рассмотреть и понижение проходного балла. Сейчас сложно сказать, на каком из вариантов мы остановимся", - сказал Степанов. 

Ранее "Комментарии" сообщали, продлят ли карантин в Украине еще и на август. 

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - ответил Максим Степанов.


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