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Стартап Илона Маска вживил чип обезьяне: открылись новые способности

Чипизация обезьян дала удивительные результаты - они научились играть в видеоигры

сегодня, 15:45
Автор:

Сергей Медведев

Развитие компьютерных технологий и их взаимодействие с живыми организмами порой приносят удивительные результаты. Так, благодаря микросхеме, вживленной в мозг обезьяны, животное освоило компьютерные видеоигры. О таком результате одной из своих компаний заявил один из богатейших людей планеты, изобретатель Илон Маск.

Стартап Илона Маска вживил чип обезьяне: открылись новые способности

Чипированная обезьяна демонстрирует интеллект / фото futurist.ru

Так, основатель производителя электроавтомобилей Tesla Илон Маск заявил, что в ходе исследований и научной деятельности компании Neuralink обезьянам вживляли в мозг имплант, который позволил им использовать мышление для управления видеоиграми.

 "У нас есть обезьяна с беспроводным имплантом с крошечными проводами в черепе, которая может играть в видеоигры", — рассказал Маск.

По словам изобретателя, сам имплант незаметен для окружающих. Маск пообещал вскоре представить демонстрационное видео, которое  подтвердит его слова. Внедренный имплантат при помощи электродов стимулирует цепочки нейронов, приводя в активную фазу работу отдельных нервных клеток.

Это не первое заявление предпринимателя о чипировании живых существ. Ранее Маск выкладывал в Сеть видео со свиньями, которые перенесли процедуру вживления и удаления чипов в мозг. Работы в этом направлении продолжаются. Конечной целью исследований станет чипирование человека — по мнению ученых, вживленная микросхема поможет управлять нейронными связями и будет полезна для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Чип также поможет восстанавливать зрение и слух после травм головного мозга.

Как сообщал портал "Комментарии", белорусские ученые создали биочип с помощью которого можно изучать функции головного мозгаНа данный момент одна из главных разработок — биочип, который предназначен для изучения нейронных сетей и функций головного мозга.  Впоследствии должны быть разработаны новые подходы к лечению и восстановлению структур мозга.

 


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-01/elon-musk-wired-up-a-monkey-s-brain-to-play-videogames
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