Стартап Илона Маска вживил чип обезьяне: открылись новые способности

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Сергей Медведев
Развитие компьютерных технологий и их взаимодействие с живыми организмами порой приносят удивительные результаты. Так, благодаря микросхеме, вживленной в мозг обезьяны, животное освоило компьютерные видеоигры. О таком результате одной из своих компаний заявил один из богатейших людей планеты, изобретатель Илон Маск.
Чипированная обезьяна демонстрирует интеллект / фото futurist.ru
Так, основатель производителя электроавтомобилей Tesla Илон Маск заявил, что в ходе исследований и научной деятельности компании Neuralink обезьянам вживляли в мозг имплант, который позволил им использовать мышление для управления видеоиграми.
По словам изобретателя, сам имплант незаметен для окружающих. Маск пообещал вскоре представить демонстрационное видео, которое подтвердит его слова. Внедренный имплантат при помощи электродов стимулирует цепочки нейронов, приводя в активную фазу работу отдельных нервных клеток.
Это не первое заявление предпринимателя о чипировании живых существ. Ранее Маск выкладывал в Сеть видео со свиньями, которые перенесли процедуру вживления и удаления чипов в мозг. Работы в этом направлении продолжаются. Конечной целью исследований станет чипирование человека — по мнению ученых, вживленная микросхема поможет управлять нейронными связями и будет полезна для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Чип также поможет восстанавливать зрение и слух после травм головного мозга.
Как сообщал портал "Комментарии", белорусские ученые создали биочип с помощью которого можно изучать функции головного мозга. На данный момент одна из главных разработок — биочип, который предназначен для изучения нейронных сетей и функций головного мозга. Впоследствии должны быть разработаны новые подходы к лечению и восстановлению структур мозга.
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