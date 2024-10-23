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Старшая школа будущего: как и когда изменится обучение в Украине

Реформа старшей школы заработает в Украине с 2027 года

23 октября 2024, 15:43
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Автор:
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Амбарцумян Анна

С 2027 года в Украине стартует реформа старшей школы, которая имеет целью обеспечить учащимся больше возможностей для выбора и саморазвития. В рамках инициативы "Профильная" обучение обещает стать более гибким и адаптированным к современным потребностям учащихся. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Что именно изменится в учебном процессе и какие новые возможности получат старшеклассники читайте дальше.

Старшая школа будущего: как и когда изменится обучение в Украине

Старшеклассники. Фото из открытых источников

Каким будет обучение в старшей школе

Старшая школа должна удовлетворять запросы учащихся, обеспечивая им широкий выбор учебных путей. Социологические исследования свидетельствуют о том, что ученичество стремится к индивидуализации обучения, поэтому новая система будет предлагать:

  • Профиль обучения: учащиеся будут изучать профильные предметы на более углубленном уровне.

  • Выбор курсов: возможность выбирать отдельные предметы, отвечающие их интересам.

  • Общее развитие: учащиеся смогут выбирать курсы вне своего профиля, развивая навыки в других сферах.

Обязательные предметы

Важными останутся учебные дисциплины, составляющие основную базу образования. Среди обязательных предметов: украинский язык и литература, история Украины, английский, математика, физическая культура и "Защита Украины". Эти предметы необходимы для каждого гражданина.

Возможности для выбора предметов

Обеспечить широкий выбор учебных предметов возможно благодаря новым учебным программам, над которыми работает Министерство образования и науки Украины. Создание академических лицеев позволит объединить учащихся в группы по интересам, что особенно важно для небольших школ.

Профессиональное образование после 9 класса

Выпускники 9 класса смогут выбрать, где продолжить обучение: в академическом лицее или в заведении профессионального образования. В профессиональных заведениях студенты смогут получить профессию, объединяя обучение с получением общего среднего образования.

Практически ориентированное обучение

Реформа предполагает переход к более практически ориентированному обучению, что обеспечит учащимся необходимые навыки жизни. Министерство уже разработало Государственный стандарт профильного среднего образования, что поможет добиться желаемых результатов.

Карьерные советники в школах

Введение должности карьерного советника в школах станет важным шагом для поддержки учащихся в выборе профессионального пути. Специально подготовленные специалисты будут консультировать подростков и помогать им личностно развиваться.

Когда стартует реформа

Пилотирование реформы начнется 1 сентября 2025 г. в отдельных лицеях. Уже сейчас 30 лицеев готовятся к внедрению новых подходов к обучению. Основной старт реформы состоится 1 сентября 2027, когда первый поток учеников Новой украинской школы начнет обучение по новым стандартам.

Почему обучение станет 12-летним

Реформа предполагает переход на 12-летнюю систему образования, что позволит учащимся получить более глубокие знания и определиться с профессиональным направлением. 10 класс станет дополнительным этапом, где учащиеся смогут устранить образовательные пробелы и проверить правильность выбора профиля обучения.

Читайте на портале "Комментарии" — С этого года студенты, которые только начинают учиться в вузах и платят за обучение, могут рассчитывать на новую помощь от государства. Министерство образования предложило гранты, которые помогут покрыть расходы на обучение.




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Источник: https://mon.gov.ua/news/yak-zminytsia-starsha-shkola-z-2027-roku-use-pro-vybir-profiliv-i-novi-mozhlyvosti-dlia-uchniv
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