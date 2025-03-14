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Стало известно, какие предметы станут обязательными для изучения старшеклассниками с 2027 года.

Реформа старшей школы, которая предусматривает изменения в обучении учащихся 10–12 классов, направлена на решение основных проблем современного образования.

сегодня, 12:55
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Клименко Елена

С 2027 года учащиеся 10–12 классов, независимо от выбранного профиля, будут обязательно изучать украинский язык и литературу, историю, гражданское образование, математику, иностранные языки, защиту Украины и физическую культуру. Министерство образования и науки также отмечает, что естественные науки остаются важными для учебной программы, несмотря на распространенный миф, что старшеклассники не будут изучать эти дисциплины.

Стало известно, какие предметы станут обязательными для изучения старшеклассниками с 2027 года.

Фото: из открытых источников

Также естественные предметы будут обязательными для учащихся 10–11 классов, чтобы обеспечить формирование целостного научного мировоззрения и необходимых компетентностей в этой области. Эту информацию образовательное ведомство обнародовало на своем официальном сайте.

Реформа старшей школы, которая предусматривает изменения в обучении учащихся 10–12 классов, направлена на решение основных проблем современного образования, в частности перегруженности учащихся. Внедрение этой инициативы обеспечит учащимся:

·          сбалансированная учебная нагрузка;

·          возможность углубленного исследования профильных предметов;

·          качественную подготовку к поступлению;

·          формирование настоящих компетентностей вместо формального усвоения материала.

Кроме того, будут учтены индивидуальные потребности учащихся. Учебный план будет состоять из трех основных компонентов:

1.     Обязательные предметы и курсы, которые будут создавать общую базу знаний для учащихся.

2.     Профильные предметы и курсы, которые обеспечат углубленное изучение дисциплин для дальнейшего обучения и карьерного роста.

3.     Выборочные курсы, которые расширят мировоззрение учащихся и ознакомят с разными областями знаний.

МОН активно готовится к внедрению этой реформы, в частности, занимается разработкой Типовой образовательной программы, пилотированием и созданием методических материалов.

Портал "Комментарии" уже писал, что в сети стало популярным видео, снятое на перемене в одной из школ Умани Черкасской области. На записи учительница начальных классов пляшет вместе с учениками под известный хит.



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Источник: https://mon.gov.ua/news/reforma-starshoi-shkoly-rozvinchuiemo-mify-pro-oboviazkovi-predmety-u-profilnii
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