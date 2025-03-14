Стало известно, какие предметы станут обязательными для изучения старшеклассниками с 2027 года.

С 2027 года учащиеся 10–12 классов, независимо от выбранного профиля, будут обязательно изучать украинский язык и литературу, историю, гражданское образование, математику, иностранные языки, защиту Украины и физическую культуру. Министерство образования и науки также отмечает, что естественные науки остаются важными для учебной программы, несмотря на распространенный миф, что старшеклассники не будут изучать эти дисциплины.

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Также естественные предметы будут обязательными для учащихся 10–11 классов, чтобы обеспечить формирование целостного научного мировоззрения и необходимых компетентностей в этой области. Эту информацию образовательное ведомство обнародовало на своем официальном сайте.

Реформа старшей школы, которая предусматривает изменения в обучении учащихся 10–12 классов, направлена на решение основных проблем современного образования, в частности перегруженности учащихся. Внедрение этой инициативы обеспечит учащимся:

· сбалансированная учебная нагрузка;

· возможность углубленного исследования профильных предметов;

· качественную подготовку к поступлению;

· формирование настоящих компетентностей вместо формального усвоения материала.

Кроме того, будут учтены индивидуальные потребности учащихся. Учебный план будет состоять из трех основных компонентов:

1. Обязательные предметы и курсы, которые будут создавать общую базу знаний для учащихся.

2. Профильные предметы и курсы, которые обеспечат углубленное изучение дисциплин для дальнейшего обучения и карьерного роста.

3. Выборочные курсы, которые расширят мировоззрение учащихся и ознакомят с разными областями знаний.

МОН активно готовится к внедрению этой реформы, в частности, занимается разработкой Типовой образовательной программы, пилотированием и созданием методических материалов.

Портал "Комментарии" уже писал, что в сети стало популярным видео, снятое на перемене в одной из школ Умани Черкасской области. На записи учительница начальных классов пляшет вместе с учениками под известный хит.