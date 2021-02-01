Стало известно, будут ли учитываться нормы нового украинского правописания в нынешнем ВНО

Решение Окружного административного суда Киева об отмене норм нового украинского правописания не вступило в законную силу, поэтому школьникам следует готовиться к Внешнему независимому тестированию (ВНО) в 2021 году, учитывая новые правила. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр юстиции Денис Малюська.

Новое украинское правописание на ВНО-2021. Фото из открытых источников

На днях ОАСК своим решением признал противоправным и отменил постановление Кабинета Министров Украины "Вопросы украинского правописания" от 22 мая 2019 года. Малюська уверяет: решение не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, потому что будет подана апелляционная жалоба. Поэтому до окончания рассмотрения апелляции постановление Кабмина остается в силе. Соответственно — новое украинское правописание, утвержденное в 2019 году, действующее.

"Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться по нему к ВНО в этом году, — говорится в сообщении министра. — Учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, мы не ожидаем каких-либо сюрпризов по правописанию до окончания ВНО. Поэтому как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет!"

Напомним, первые детали дела сообщил адвокат Дмитрий Ильченко, в пользу иска которого и было принято решение суда. По словам юриста, иск, прежде всего, касался защиты украинского языка от искажения ее региональными диалектами. Также Ильченко утверждает, что изменение правописания никак не входит в компетенцию правительства, а "языковая комиссия" вносила изменения в конечный вариант проекта уже в последний момент. Отмечается, что решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра — если КМУ подаст апелляцию,

В свою очередь, глава Минюста заявил, что еще не получено судебное решение ОАСК и поэтому нет возможности оценить аргументацию суда. Малюська добавил, что даже в случае поддержки позиции ОАСК на этапе апелляции, возможность вернуть новое украинское правописание все равно будет. Как отметил министр, его сможет переутвердить Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!