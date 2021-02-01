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Стало известно, будут ли учитываться нормы нового украинского правописания в нынешнем ВНО

Глава Минюста разъяснил, что означает судебное решение о новом украинском правописании

сегодня, 18:05
Автор:

Таисия Ерохина

Решение Окружного административного суда Киева об отмене норм нового украинского правописания не вступило в законную силу, поэтому школьникам следует готовиться к Внешнему независимому тестированию (ВНО) в 2021 году, учитывая новые правила. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр юстиции Денис Малюська.

Стало известно, будут ли учитываться нормы нового украинского правописания в нынешнем ВНО

Новое украинское правописание на ВНО-2021. Фото из открытых источников

На днях ОАСК своим решением признал противоправным и отменил постановление Кабинета Министров Украины "Вопросы украинского правописания" от 22 мая 2019 года. Малюська уверяет: решение не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, потому что будет подана апелляционная жалоба. Поэтому до окончания рассмотрения апелляции постановление Кабмина остается в силе. Соответственно — новое украинское правописание, утвержденное в 2019 году, действующее.

"Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться по нему к ВНО в этом году, — говорится в сообщении министра. — Учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, мы не ожидаем каких-либо сюрпризов по правописанию до окончания ВНО. Поэтому как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет!"

Напомним, первые детали дела сообщил адвокат Дмитрий Ильченко, в пользу иска которого и было принято решение суда. По словам юриста, иск, прежде всего, касался защиты украинского языка от искажения ее региональными диалектами. Также Ильченко утверждает, что изменение правописания никак не входит в компетенцию правительства, а "языковая комиссия" вносила изменения в конечный вариант проекта уже в последний момент. Отмечается, что решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра — если КМУ подаст апелляцию,

В свою очередь, глава Минюста заявил, что еще не получено судебное решение ОАСК и поэтому нет возможности оценить аргументацию суда. Малюська добавил, что даже в случае поддержки позиции ОАСК на этапе апелляции, возможность вернуть новое украинское правописание все равно будет. Как отметил министр, его сможет переутвердить Национальная комиссия по стандартам государственного языка.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1346516889062363&id=100011121947008&__cft__[0]=AZWJgO-xQ9ZryfD8UqMLcfXrjgE_yXZxm2U-6bl1COrPP1MsdYJyC2cz6r_Osx51I67LEGkSyAqQHvZQBmGlD_fwxv1oTStNUS1m2CIyRjGNZsjNiGav3vxRGbu_SMb66k0&__tn__=%2CO%2CP-R
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