Стала известна стоимость обучения в популярных иностранных вузах для украинцев

Достаточно немало украинских студентов получает образование за границей. При этом не только в Европе, но и в США, Канаде, Австралии. Журналисты проанализировали, какова стоимость обучения в десяти популярных зарубежных вузах, где наши соотечественники могут получить высшее образование.

Обучение в Нидерландах. Фото: из открытых источников

Итак, на первой строчке Университет Амстердама (Нидерланды). Это самый большой и известный университет в Нидерландах. За обучение здесь вам придется выложить от 8 до 12 тысяч евро в год. Выш является одним из крупнейших исследовательских университетов в Европе. ЗВО постоянно находится среди 100 лучших университетов мира и 20 лучших в Европе.

Далее следует Университет Менгейма (Германия). Стоимость обучения здесь – от 3 тысяч евро в год. Вуз известен своим бизнес-ориентированным обучением и международными связями. Его считают одним из лучших вузов, где можно получить высшее образование в Германии.

На третьей позиции – Университетский колледж Лондона. Стоимость обучения – 26 200 фунтов стерлингов. Это один из старейших университетов Великобритании, основанный в 1826 году. Известен инновациями в образовании и верностью традициям.

Четвертый – Институт гостиничного бизнеса Glion (Швейцария). Стоимость обучения здесь – от 33 900 швейцарских крон. Это один из самых престижных институтов Швейцарии.

Пятый – Университет Козминского (Польша). Стоимость обучения – 1 500 евро. Эта вуз является одной из лучших школ бизнеса в Центральной и Восточной Европе. Университет Козминского имеет три важнейших международных аккредитации.

Шестой – Карлов университет в Праге (Чехия). Стоимость обучения – от 4 000 евро в год. Это старейший вуз Восточной Европы, на базе которого когда-то работал Альберт Эйнштейн. В ХХ веке Карлов университет стал одним из высококлассных исследовательских центров.

Седьмой – Рижский Технический университет (Латвия). Стоимость обучения здесь составляет от 2100 евро в год. Это государственный вуз. Обучение здесь происходит на двух языках: латвийском и английском.

Восьмой – Каунасский технологический университет (Литва). Стоимость обучения – 2 900 евро в год. Это самый старый и самый крупный технологический университет среди стран Балтии.

Девятый – Университет Модуль в Вене (Австрия). Стоимость обучения – 12 800 евро в год. Это международная частная вуз в Австрии, которая предлагает обучение полностью на английском языке для иностранных студентов.

Ну и на 10 месте – колледж IBAT в Дублине (Ирландия). Стоимость обучения – 6 750 евро в год. Это достаточно молодой институт, но здесь преподают профессионалы своего дела. Здесь акцентируют внимание на прикладных навыках.

