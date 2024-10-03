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США поможет детям Украины на миллионы долларов: о чем речь

Учащихся 1–2 классов обеспечат учебниками при поддержке США

сегодня, 10:32
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Недилько Ксения

Более 3,2 млн экземпляров общей стоимостью $8,3 млн по английскому, немецкому и французскому языкоам, а также "Я исследую мир", "Искусство" напечатали при поддержке США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства образования и науки.

США поможет детям Украины на миллионы долларов: о чем речь

Передача учебников. Фото: МОН

Первую партию этих учебников сегодня передали на торжественном мероприятии с участием Саманты Павер, администратора Агентства США по международному развитию (USAID), Бриджит Бринк, посла США в Украине, и Оксена Лисового, министра образования и науки Украины.

Эта партия была опубликована в сжатые сроки — ориентировочно за 3 месяца. Поэтому вскоре (в ноябре — декабре этого года) эти и остальные учебники, которые печатаются, будут развезены в школы.

"Сейчас большинство государственных расходов направляют на поддержку наших защитников. Но среди приоритетов МОН — несмотря на все вызовы обеспечить учеников и учениц доступ к знаниям, в частности, учебниками. В этом году из госбюджета выделено около 1 млрд грн на печать книг для 7 класса. А также мы активно ведем переговоры с партнерами и привлекаем международное дополнительное финансирование", – пишут в МОН.

Финансирование на печать было направлено победившим в конкурсе украинским издательствам, которые получили гриф МОН и набрали от 10 тыс. голосов по результатам выбора педагогов учреждений общего среднего образования.


США поможет детям Украины на миллионы долларов: о чем речь - фото 2
США поможет детям Украины на миллионы долларов: о чем речь - фото 3
США поможет детям Украины на миллионы долларов: о чем речь - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Киеве школьники получили учебники с изображением русских военных

В одной из школ Киева десятиклассники получили учебники по "Защите Отечества", где опубликовано фото российских оккупантов. Об этом сообщается в сюжете 5 канала, передает портал "Комментарии".

Так, школьники заметили, что на фото в учебнике изображены двое военных в экипировке, похожей на вражескую, а также снайперской винтовкой российского производства. Если проверить изображение через интернет, то поиск ведет на российские сайты, где пишут о вражеской экипировке "Ратник" и автомате АК.

В школе отмечают, что заменить учебники пока нечем. В августе МОН утвердило новую программу "Защиты Украины" для старшеклассников. По ней школьников будут обучать оказывать первую медицинскую помощь, стрелять и управлять дронами.



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