Специалисты Технологического института Джорджии представили слуховой аппарат стоимостью 1 доллар

В США, команда специалистов из Технологического института Джорджии представила слуховой аппарат, который можно собрать из комплектующих стоимостью всего один доллар. Об этом рассказывает портал Sci Tech Daily.

Источник: Sci Tech Daily

Так, сообщается, что по всему миру около 230 млн человек в возрасте от 65 у них возникают трудности различием определенных звуков, таких как писк электронных приборов, или определенные согласные. Пожилым людям иногда трудно понять речь собеседника, а фоновые шумы становятся непонятными и отвлекающими. Такие процессы могут, по мнению врачей, ускорять спад когнитивных способностей.

“Главная проблема существующих слуховых аппаратов — это их цена, поскольку средняя стоимость устройства составляет около 4700 долларов, а их бюджетные аналоги стоят около полутысячи”, — подчеркивают сотрудники института.

Чтобы снизить стоимость слуховых аппаратов, разработчики отказались от дорогих цифровых сигнальных процессоров и установили вместо них электронные фильтры для регулировки частотных параметров.

Ведущий автор разработки Сохам Синха и сам страдает потерей слуха.

“Я родился с потерей слуха и не пользовался слуховыми аппаратами до окончания средней школы. Этот проект предоставил мне возможность узнать, что я могу сделать, чтобы помочь другим людям, которые находятся в той же ситуации, что и я, но не имеют ресурсов для приобретения слуховых аппаратов”, — заявил Синха.

В то же время, у устройства есть и определенные минусы: пока его размер больше, чем у аналогов, а ожидаемый срок эксплуатации — полтора года. Замена батареек в устройстве производится раз в три недели.

По уверениям авторов гаджета, они продолжают работать над усовершенствованием устройства. В ближайшее время они собираются выпустить компактную версию, а затем перейти к клиническим испытаниям.

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