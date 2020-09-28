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Главная Новости Общество наука и обучение Специалисты Технологического института Джорджии представили слуховой аппарат стоимостью 1 доллар
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Специалисты Технологического института Джорджии представили слуховой аппарат стоимостью 1 доллар

Гаджет произвел человек, имеющий серьезные проблемы со слухом с детства

28 сентября 2020, 23:31
Автор:

Дмитрий Симоненко

В США, команда специалистов из Технологического института Джорджии представила слуховой аппарат, который можно собрать из комплектующих стоимостью всего один доллар. Об этом рассказывает портал Sci Tech Daily.

Специалисты Технологического института Джорджии представили слуховой аппарат стоимостью 1 доллар

Источник: Sci Tech Daily

Так, сообщается, что по всему миру около 230 млн человек в возрасте от 65 у них возникают трудности различием определенных звуков, таких как писк электронных приборов, или определенные согласные. Пожилым людям иногда трудно понять речь собеседника, а фоновые шумы становятся непонятными и отвлекающими. Такие процессы могут, по мнению врачей, ускорять спад когнитивных способностей.

“Главная проблема существующих слуховых аппаратов — это их цена, поскольку средняя стоимость устройства составляет около 4700 долларов, а их бюджетные аналоги стоят около полутысячи”, — подчеркивают сотрудники института.

Чтобы снизить стоимость слуховых аппаратов, разработчики отказались от дорогих цифровых сигнальных процессоров и установили вместо них электронные фильтры для регулировки частотных параметров.

Ведущий автор разработки Сохам Синха и сам страдает потерей слуха.

“Я родился с потерей слуха и не пользовался слуховыми аппаратами до окончания средней школы. Этот проект предоставил мне возможность узнать, что я могу сделать, чтобы помочь другим людям, которые находятся в той же ситуации, что и я, но не имеют ресурсов для приобретения слуховых аппаратов”, — заявил Синха.

В то же время, у устройства есть и определенные минусы: пока его размер больше, чем у аналогов, а ожидаемый срок эксплуатации — полтора года. Замена батареек в устройстве производится раз в три недели.

По уверениям авторов гаджета, они продолжают работать над усовершенствованием устройства.  В ближайшее время они собираются выпустить компактную версию, а затем перейти к клиническим испытаниям.

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