Специалисты Технологического института Джорджии представили слуховой аппарат стоимостью 1 доллар

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Дмитрий Симоненко
В США,
команда специалистов из Технологического института Джорджии представила
слуховой аппарат, который можно собрать из комплектующих стоимостью всего один
доллар. Об этом рассказывает портал Sci Tech Daily.
Источник: Sci Tech Daily
Так,
сообщается, что по всему миру около 230 млн человек в возрасте от 65 у них
возникают трудности различием определенных звуков, таких как писк электронных
приборов, или определенные согласные. Пожилым людям иногда трудно понять речь
собеседника, а фоновые шумы становятся непонятными и отвлекающими. Такие
процессы могут, по мнению врачей, ускорять спад когнитивных способностей.
Чтобы
снизить стоимость слуховых аппаратов, разработчики отказались от дорогих
цифровых сигнальных процессоров и установили вместо них электронные фильтры для
регулировки частотных параметров.
Ведущий
автор разработки Сохам Синха и сам страдает потерей слуха.
В то же
время, у устройства есть и определенные минусы: пока его размер больше, чем у
аналогов, а ожидаемый срок эксплуатации — полтора года. Замена батареек в
устройстве производится раз в три недели.
По уверениям
авторов гаджета, они продолжают работать над усовершенствованием устройства. В ближайшее время они собираются выпустить
компактную версию, а затем перейти к клиническим испытаниям.
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