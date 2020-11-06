Сотрудница украинской антарктической экспедиции публикует забавные посты про пингвинов, живущих в природе

Сотрудница Украинской антарктической станции "Академик Вернадский", ведущий инженер-исследователь в Радиоастрономическом институте НАН Украины Анна Соина, находясь на полюсе, на своей странице в Facebook публикует забавные посты о повадках одним из немногих жителей Антарктиды — пингвинов. Поведение птиц не может не вызвать улыбку. Вот один из примеров нахального поведения пингвина — он крадет камни, из которых построено гнездо соседа. По словам Анны, чем больше камней, тем богаче хозяин гнезда.

"Вчера после ужина забежала на большое строительство. На видео, в общем-то, преступные действия, потому что один очень хитрый хозяин ворует камни из гнезд соседей. Впрочем, если отвернется он, у него тоже гнездо быстро разберут. Снимала вчера вечером, хотела сегодня переснять, но погода "не летная"", — пишет Анна.





Ранее портал "Комментарии" писал о том, что 14 сентября на острове Галиндез, что в Антарктике, где расположена украинская научная станция "Академик Вернадский" произошло радостное событие — родился первый в 2020 году тюленя Уэдделла.









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