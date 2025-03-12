Снега меньше, засух больше: как изменился климат Украины за 100 лет

Почти за 150 лет средние температуры в Украине выросли на три градуса, рассказал гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский.

Украина становится «горячей» страной. Фото из открытых источников

По его словам, Украина фактически "переехала" на 500 километров к югу. Ученый отметил, что по климатической норме снег в Киеве должен сходить 3 апреля, но в последние годы такое случается очень редко.

"Сейчас время востока снега сместилось примерно на месяц, а объемы накопленного за зиму снега существенно уменьшились. На 10 марта водосбор Днепра в верхнем течении смотрится таким образом, что снега нет и никаких разливов воды, традиционных для этого времени тоже нет. Это дает основания говорить, что высокого наводнения в этом году не будет", – заявил Виктор Вишневский.

Ученый прогнозирует рост вероятности летних засух.

"За 140 лет наблюдений температура воздуха повысилась примерно на три градуса. С этим показателем Украина условно сместилась на 500 км южнее при том же количестве осадков. Это однозначно свидетельствует о том, что увлажнение уменьшилось и вероятность засух и летних пожаров существенно возросла. С большой вероятностью их можно ждать с наступлением лета", — рассказал гидролог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США заявил, что планирует на этой неделе поговорить с главой России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, он планирует позвонить главе Кремля, поскольку "для танго нужны двое". При этом он заявил, что разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе. Президент США сказал, что надеется на полное прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшие дни. Он отметил, что представители США и России проведут контакты в ближайшее время.