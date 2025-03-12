Снега меньше, засух больше: как изменился климат Украины за 100 лет

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Марьян Ощановский
Почти за 150 лет средние температуры в Украине выросли на три градуса, рассказал гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский.
Украина становится «горячей» страной. Фото из открытых источников
По его словам, Украина фактически "переехала" на 500 километров к югу. Ученый отметил, что по климатической норме снег в Киеве должен сходить 3 апреля, но в последние годы такое случается очень редко.
Ученый прогнозирует рост вероятности летних засух.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США заявил, что планирует на этой неделе поговорить с главой России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, он планирует позвонить главе Кремля, поскольку "для танго нужны двое". При этом он заявил, что разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе. Президент США сказал, что надеется на полное прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшие дни. Он отметил, что представители США и России проведут контакты в ближайшее время.
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