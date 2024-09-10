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Сладкая жизнь в столичном вузе: какие сладости заказала Национальная академия внутренних дел

Сладости закупают за счет государственного бюджета

сегодня, 09:10
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Кречмаровская Наталия

Национальная академия внутренних дел объявила тендер на закупку какао – шоколада и сахарных кондитерских изделий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.

Сладкая жизнь в столичном вузе: какие сладости заказала Национальная академия внутренних дел

Согласно тендерной документации заказчик планирует приобрести, среди прочего, буфетную продукцию:

  • Брускетты "MARETTI" (или эквивалент), весом не менее 70 г – 105 шт.,

  • Печенье Рошен "К Кофе" (или эквивалент), весом не менее 185 г – 480 шт.,

  • Печенье Трефи в молочной глазури (или эквивалент), весом не менее 100 г – 480 шт.,

  • Вафли "Артек" (или эквивалент), весом не менее 71 г – 900 шт.,

  • Хрустящие трубочки "Kresko", (или эквивалент), весом не менее 40 г — 320 шт.,

  • Шоколадный батончик "Twix" (или эквивалент), весом не менее 50 г – 600 шт.,

  • Шоколадный батончик "Mars" с нугой и карамелью" (или эквивалент), весом не менее 51 г — 420 шт.,

  • Зефир "Зефирата", весом не менее 350 г – 50 шт.,

  • Cухарики "Флинт" (или эквивалент), весом не менее 35 г — 300 шт.,

  • Чипсы "Chipsters" (или эквивалент), весом не менее 70 г – 280 шт.

Национальная академия планирует приобрести 38 наименований пищевых продуктов.

Товар должен быть новым (свежим), 2024 года изготовления. В случае обнаружения некачественного товара поставщик обязан заменить товар на качественный товар в течение 24 часов. Ожидаемая стоимость – 277 700 гривен.

Источник финансирования закупки – Государственный бюджет Украины. Срок поставки товаров – до 31 декабря 2024 года.

Поставка товара должна производиться по адресам:

  • г. Киев, пл. Соломенская, 1,

  • г. Киев, ул. Святослава Храброго 9,

  • г. Киев, ул. И.Бекешкиной, 3;

  • г. Киев, пр-т Воздушных сил, 53;

  • г. Киев, ул. Академика Богомольца, 10;

  • Киевская область, Фастовский р-н, с. Вита Почтовая, УНИ 1.

Доставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и работниками поставщика за его счет. Поставщик должен производить поставку продукции специализированным автомобильным транспортом. Поставщику нужно предоставить в составе тендерного предложения четкие цветные фото транспорта (формата не менее 10х15 см), которым будет производиться поставка товара.

Дата обнародования тендера – 5 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 13 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется 13 сентября 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько средств потратит БЭБ на приобретение почти 50 кондиционеров.



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