Сколько зарабатывают молодые учителя в Украине

Во время заседания парламента министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, какую заработную плату получает начинающий учитель в Украине. По словам чиновника, молодой педагог получает около 7,5 тысяч гривен в месяц.

ФОТО: Из открытых источников

По его словам Марченко, сейчас зарплата учителя без категории составляет 7 580 гривен. А после роста зарплат в 2021 году она будет составлять 9 511 гривен. То есть такую зарплату имеют молодые учителя, которые будут устраиваться в школу сразу после окончания университета.

"А учитель высшей категории в среднем получает сейчас 10 600 гривен, а после повышения он будет получать больше 13 тысяч гривен", – рассказал министр финансов.

Напомним, что в октябре Министерство образования и науки сообщало о повышении зарплат учителям в два этапа: в январе и в июле. По данным МОН, зарплата педагогов уже с июля увеличится на 30%. Согласно информации, которое предоставляло МОН, заработная плата молодого учителя по состоянию на сентябрь составляла 4 тысячи гривен, к январю она должна увеличиться до 4 859 гривен, а в июле 5 265 гривен. Такой должностной оклад представили в Министерстве из расчета 18 рабочих часов.

По данным Министерства образования, зарплаты вырастут и для учителей первой и высшей категорий.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Верховная рада приняла Государственный бюджет на 2021 год. В зале парламента документ поддержали 289 народных избранников. Согласно сравнительной таблице к документу, доходы государственного бюджета на следующий год определили в сумме 1092,083 млрд гривен.













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