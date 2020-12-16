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Сколько зарабатывают молодые учителя в Украине

По словам министра финансов, зарплата молодого педагога составляет 7,5 тысяч гривен

сегодня, 17:13
Автор:

Елизавета Черных

Во время заседания парламента министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, какую заработную плату получает начинающий учитель в Украине. По словам чиновника, молодой педагог получает около 7,5 тысяч гривен в месяц. 

Сколько зарабатывают молодые учителя в Украине

ФОТО: Из открытых источников

По его словам Марченко, сейчас зарплата учителя без категории составляет 7 580 гривен. А после роста зарплат в 2021 году она будет составлять 9 511 гривен. То есть такую зарплату имеют молодые учителя, которые будут устраиваться в школу сразу после окончания университета.

"А учитель высшей категории в среднем получает сейчас 10 600 гривен, а после повышения он будет получать больше 13 тысяч гривен", – рассказал министр финансов. 

Напомним, что в октябре Министерство образования и науки сообщало о повышении зарплат учителям в два этапа: в январе и в июле. По данным МОН, зарплата педагогов уже с июля увеличится на 30%. Согласно информации, которое предоставляло МОН, заработная плата молодого учителя по состоянию на сентябрь составляла 4 тысячи гривен, к январю она должна увеличиться до 4 859 гривен, а в июле 5 265 гривен. Такой должностной оклад представили в Министерстве из расчета 18 рабочих часов. 

По данным Министерства образования, зарплаты вырастут и для учителей первой и высшей категорий. 

Сколько зарабатывают молодые учителя в Украине - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Верховная рада приняла Государственный бюджет на 2021 год. В зале парламента документ поддержали 289 народных избранников. Согласно сравнительной таблице к документу, доходы государственного бюджета на следующий год определили в сумме 1092,083 млрд гривен. 





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Источник: https://education.24tv.ua/ru/skolko-zarabatyvajut-molodye-uchitelja-ukraine-novosti-ukrainy_n1487474
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