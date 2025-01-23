Сколько иностранных студентов учится в Украине: Топ 10 стран, из которых больше всего приезжают студенты

Сколько иностранных студентов учится в Украине

Украинские вузы понесли существенные потери из-за полномасштабного вторжения России. Одним из наиболее ярких последствий войны стало резкое сокращение числа иностранных студентов. Если в 2022 году в украинских университетах обучалось более 84 тысяч иностранцев, то по состоянию на начало 2025 года их количество уменьшилось более чем втрое – до 25 384 человек. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие. Такую информацию предоставила пресс-служба Министерства образования и науки в ответ на запрос портала "Комментарии".

Согласно данным Министерства образования и науки Украины, наибольшее падение количества иностранных студентов наблюдалось в 2023 году. Тогда их количество сократилось более чем на 30 тысяч человек по сравнению с началом 2022 года. Тенденция к уменьшению количества студентов из-за границы продолжилась и в последующие годы. В 2025 году в Украине обучается 25 384 иностранных студентов из 127 стран мира.

Больше всего иностранных студентов в Украине традиционно учится из Китая. В 2025 году китайские студенты составили более трети от общего числа иностранных студентов. Также большое количество студентов представляют Азербайджан и Индия. Среди европейских стран лидирует Болгария, а из Африки больше всего прибывают студенты из Нигерии.

10 стран с наибольшим количеством иностранных студентов, обучающихся в Украине в 2025 году:

1. Китай – 9175 (36%)

2. Азербайджан – 4366 (17%)

3. Индия – 1773 (6,9%)

4. Марокко – 1290 (5%)

5. Грузия – 1257 (4,9%)

6. Турция – 822 (3,2%)

7. Туркменистан – 772 (3%)

8. Нигерия – 647 (2,5%)

9. Россия – 494 (1,9%)

10. Болгария – 425 (1,7%)

Также в Украине учатся студенты из Польши, США, Великобритании, Германии, а также более экзотических стран: Коморы, Мадагаскар, Бурунди, Кувейт, Маврикий и Новая Зеландия.

10 стран с наибольшим количеством иностранных студентов, обучающихся в Украине

Главной причиной столь резкого сокращения числа иностранных студентов является полномасштабная война, развязанная Россией против Украины. Война привела к нестабильной ситуации безопасности, разрушению инфраструктуры и экономическим трудностям, что сделало обучение в Украине менее привлекательным для иностранцев.

Уменьшение количества соискателей образования из других стран оказало негативное влияние на финансовое состояние многих украинских университетов, особенно тех, которые специализируются на приеме иностранных студентов. Кроме того, это привело к сокращению культурного обмена и уменьшению международной репутации украинского образования.

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