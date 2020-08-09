Шмыгаль рассказал, когда в Украине начнется учебный год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что нормальный учебный год в украинских школах начнется первого сентября. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Учебный год в Украине стартует первого сентября. Нормальный учебный год, к которому все привыкли. Я понимаю, что это очень важно для украинского населения, поэтому хочу раз и навсегда закрыть данный вопрос. Сейчас встречается много манипуляций и спекуляций на данную тему. Говорят, будто дети будут учиться дома, не будет нужного уровня социализации. Но это не так. К нам поступает уйма просьб, в частности, требуют хоть первоклассников пустить школы, для нормального учебного процесса, чтобы они увидели, что такое школа и как там все происходит. Я вас уверяю: все пойдут в школу с первого сентября", - заявил Шмыгаль.

Также премьер-министр сообщил, какие ограничения будут в "красных" зонах карантина.

"В "красных" зонах, конечно, будет введен временный карантин. Но такое случалось и ранее, во время эпидемии гриппа, к примеру. Возможно, некоторое время придется поработать дистанционно, однако главный приоритет - классический учебный процесс", - подытожил Шмыгаль.

Как ранее сообщали "Комментарии", Денис Шмыгаль запланировал встречи с мэрами городов, чтобы обсудить карантинные ограничения.

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