Семь удивительных фактов о Зигмунде Фрейде, которые вы могли не знать

Зигмунд Фрейд был выдающимся психоаналитиком, но сам страдал от целого ряда зависимостей. Давайте выясним, какие жизненные обстоятельства сделали его такой неординарной личностью.

Зигмунд Фрейд. Фото: bbc.com

Уже в юном возрасте будущий гуру психологии отличался от своих сверстников тем, что у него была сильная тяга к изучению всего нового. После окончания гимназии, он долго не мог понять, какой профессии готов посвятить свою жизнь. Оказывается, что с самого начала он планировал стать юристом.

Фрейд мог за один день выкурить 20 сигарет, и предупреждения врачей его не останавливали. В 1923 году специалисты вынуждены были удалить ему половину челюсти, после того как обнаружили раковую опухоль во рту. Тогда за 16 лет ему сделали больше 30 операций.

Фрейда можно считать одним из первых драгдилеров, потому что в 1880-х он заинтересовался малоизвестным тогда еще легальным наркотиком, который один немецкий военный врач использовал в качестве стимулятора для истощенных солдат. Речь о кокаине.

Нацисты выгнали ученого из Австрии и сожгли его книги. Когда Германия аннексировала Австрию, нацисты совершили налет на квартиру психоаналитика, а гестапо задержало и допросило его дочь Анну.

Известная книга Фрейда "Толкование сновидений" провалилась, потому что за первые 6 лет издательство реализовало только 351 экземпляр. Сам же автор считал ее самой значительной и главной своей работой.

Фрейд не любил смотреть в глаза пациентам. Считается, что он не хотел смотреть им в глаза, поэтому сидел на стуле в изголовье вне поля зрения пациента.

Фрейду помог умереть его друг, потому что в возрасте 83 лет психоаналитик был сильно измучен тяжелой формой рака ротовой полости. Поэтому он попросил своего друга Макса Шура помочь ему, когда он совсем ослабнет. Тот сдержал свое обещание, и с разрешения дочери Фрейда Анны уколол ему морфий.

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