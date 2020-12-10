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Главная Новости Общество наука и обучение С нового года в украинских школах начнутся большие изменения - Минздрав
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С нового года в украинских школах начнутся большие изменения - Минздрав

Новые санитарные нормы для школ в Украине предусматривают ряд требований

сегодня, 17:28
Автор:

Таисия Ерохина

С начала будущего года в украинских школах начнет действовать новый санитарный регламент. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

С нового года в украинских школах начнутся большие изменения - Минздрав

Фото из открытых источников

Так, Министерство здравоохранения разработало новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, это сделано для улучшения детского здоровья.

Санитарный регламент предусматривает следующее:

— учащиеся, проживающие на расстоянии более 2 км от учебного заведения, обеспечиваются транспортом для подвоза к школе;

— все работники школ должны проходить обязательные профилактические осмотры. В случае нарушения сроков прохождения профилактических осмотров работники к работе не допускаются;

— арендовать помещение школ не под образовательные потребности запрещено;

— установлены требования к благоустройству территории школ и лиц, которые должны следить за соблюдением норм и нести ответственность за их нарушения;

— разрешено для использования в учебных заведениях проводное или беспроводное подключение к сети Интернет. В случае, если используется беспроводное подключение, роутеры Wi-Fi должны размещаться на высоте не менее 2 м от пола и выключаться во внеучебное время;

— установлены требования к оборудованию, которое используется в учебных заведениях. Диагональ мониторов персональных компьютеров должна быть не менее 15 дюймов. При использовании ноутбуков их экран может равняться 14 дюймов, но устройство должно иметь клавиатуру и мышь;

— для профилактики нарушений осанки предложено не менее 2 раза в год пересаживать учеников в другие ряды, противодействуя как сколиозу, так и нарушениям зрения и слуха;

— учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами, рекомендуется размещать в третьем ряду, то есть у внутренней стены;

— в учебных заведениях должны быть внутренние санитарные узлы, ведь каждая десятая школа в Украине имеет внешний туалет, что несет риски возникновения у детей урологических и мочеполовых болезней.

Кроме того, изменены подходы к организации питания. В школах разрешается организовывать кейтеринг, который должен соответствовать всем принципам и требованиям безопасности пищевых продуктов. В частности, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ.

Ранее сообщалось, что МОН назвало условие для закрытия школ, вузов и детсадов .


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Источник: https://www.facebook.com/261889753974137/posts/1731987006964397/?d=n
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