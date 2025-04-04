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Русский язык в школах запретить нельзя – нардеп

Из-за стремления Украины вступить в ЕС запрещать русский язык в школах полностью невозможно

сегодня, 15:39
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Недилько Ксения

Председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак стал одним из соавторов закона об "украинскоязычной образовательной среде". Чем он отличается от прошлого, предложенного секретарем комитета Наталией Пипой, сообщил в интервью "Українським новинам".

Русский язык в школах запретить нельзя – нардеп

В школах нельзя запретить русский язык

По словам Бабака, основными отличиями нового проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законы по использованию языка в образовательном процессе" (регистр. № 13072) от предыдущего проекта Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" по обеспечению создания украиноязычной образовательной среды в учебных заведениях языки соответствующего национального меньшинства в учебных заведениях, где есть классы (группы) с обучением языкам национальных меньшинств, которые являются официальными языками Европейского Союза, как в образовательном процессе, так и во время других форм взаимодействия соискателей образования в помещениях и на территории субъекта образовательной деятельности.

Кроме того, новым законопроектом предоставляется право лицам, получающим или получавшим полное среднее образование на другом языке, получать задачи работы внешнего независимого оценивания в переводе на соответствующий язык (кроме задач по учебным предметам / курсам языкового компонента и истории Украины).

"Учитывая стремление Украины к вступлению в Европейский Союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств-членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств Украины, в том числе в русском языке, как в образовательном процессе, так и во время образовательного процесса. Иначе такая норма будет рассматриваться как дискриминационная, и может усложнить наше движение в Европейский Союз", – отмечает нардеп.

Вместе с тем Сергей Бабак отмечает, что есть положительная тенденция, когда родители отказываются от того, чтобы их ребенок изучал русский язык. Так, например, в годовом отчете Уполномоченного по защите государственного языка "О состоянии соблюдения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в 2023 году" указано, что в 2023/2024 году количество школьников, изучавших русский язык как отдельный предмет, сократилось в 5 раз. отдельный предмет.

"Процесс дерусификации общего среднего образования не связан с изменением нормативно-правовой базы или административным давлением, а является реакцией украинского общества на военные преступления и геноцид, совершенный российской федерацией против украинского народа", – добавляет председатель образовательного комитета.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что депутаты предлагают запретить использовать русский язык в образовательном процессе.



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Источник: https://ukranews.com/ua/interview/3195-sergij-babak-pro-dysertatsiyu-usyka-novogo-rektora-lvivskoyi-politehniky-ta-skasuvannya-zaochnoyi
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