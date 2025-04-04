Русский язык в школах запретить нельзя – нардеп

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак стал одним из соавторов закона об "украинскоязычной образовательной среде". Чем он отличается от прошлого, предложенного секретарем комитета Наталией Пипой, сообщил в интервью "Українським новинам".
В школах нельзя запретить русский язык
По словам Бабака, основными отличиями нового проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законы по использованию языка в образовательном процессе" (регистр. № 13072) от предыдущего проекта Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" по обеспечению создания украиноязычной образовательной среды в учебных заведениях языки соответствующего национального меньшинства в учебных заведениях, где есть классы (группы) с обучением языкам национальных меньшинств, которые являются официальными языками Европейского Союза, как в образовательном процессе, так и во время других форм взаимодействия соискателей образования в помещениях и на территории субъекта образовательной деятельности.
Кроме того, новым законопроектом предоставляется право лицам, получающим или получавшим полное среднее образование на другом языке, получать задачи работы внешнего независимого оценивания в переводе на соответствующий язык (кроме задач по учебным предметам / курсам языкового компонента и истории Украины).
Вместе с тем Сергей Бабак отмечает, что есть положительная тенденция, когда родители отказываются от того, чтобы их ребенок изучал русский язык. Так, например, в годовом отчете Уполномоченного по защите государственного языка "О состоянии соблюдения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в 2023 году" указано, что в 2023/2024 году количество школьников, изучавших русский язык как отдельный предмет, сократилось в 5 раз. отдельный предмет.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что депутаты предлагают запретить использовать русский язык в образовательном процессе.
Новости