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Революция в медицине: новый чип Илона Маска восстановит зрение у слепых и превзойдет человеческий глаз

До конца текущего года планируется провести операцию по имплантации новинки

сегодня, 12:55
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Клименко Елена

Илон Маск подтвердил, что компания Neuralink работает над технологией, способной полностью вернуть зрение людям с полной потерей зрительных функций. Более того, ее потенциал, по словам предпринимателя, может выйти за пределы привычных человеческих возможностей.

Революция в медицине: новый чип Илона Маска восстановит зрение у слепых и превзойдет человеческий глаз

Фото: из открытых источников

Суть инновации состоит в прямом подключении к зрительной коре мозга, минуя поврежденные глаза и нервы. Маск уточнил, что на стартовых этапах визуализация будет похожа на примитивную компьютерную графику, однако со временем технология должна выйти на "сверхчеловеческий" уровень.

Это направление стало следующей вехой в развитии Neuralink – компании, которая уже имплантирует нейрочипы, позволяющие парализованным пользователям взаимодействовать с техникой посредством силы мысли.

О зрительной системе под названием Blindsight впервые сообщили весной 2024 года. Тогда Маск отметил, что первые испытания дали положительный результат: ученым удалось частично восстановить зрение обезьяне. В сентябре Министерство здравоохранения США официально признало технологию прорывной и разрешило клинические испытания на людях.

Neuralink планирует провести первую операцию по имплантации Blindsight до конца текущего года. Этот проект может радикально изменить подходы в офтальмологии, нейронауках и биотехнологиях.

В будущем сам Маск собирается опробовать чип на себе. По его мнению, нейроинтерфейсы способны не только восстанавливать зрение и подвижность, но и усиливать когнитивные возможности человека, бороться с психическими расстройствами и значительно расширять границы человеческого мозга.

Кроме того, Маск прогнозирует, что уже к концу 2025 года искусственный интеллект превзойдет любого человека, а к 2030 году – объединенный интеллект всего человечества.

Портал "Комментарии" писал, что зрение – это одно из важнейших чувств человека, и с возрастом он, к сожалению, претерпевает изменения. Многие замечают ухудшение зрения после 40 лет, но темпы и характер этих изменений могут отличаться.



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