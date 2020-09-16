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Размером с Полтаву: в Гренландии произошел раскол на самом большом леднике

На спутниковых фото можно увидеть масштабы раскола ледника

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

От крупнейшего ледника Гренландии откололся гигантский кусок. Об этом передают BBC News.

Размером с Полтаву: в Гренландии произошел раскол на самом большом леднике

Речь идет о крупнейшем в Арктике шельфовом леднике 79N, или Nioghalvfjerdsfjorden, на северо-востоке Гренландии. Часть, где произошел раскол, занимает около 110 кв. км. - это почти как площадь украинского города Полтава (103 кв. км).

Как свидетельствуют спутниковые снимки, ледник раскололся на множество мелких кусков. Кроме того, на снимках видно несколько талых озер - они свидетельствуют о повышении температуры воздуха. Ученые уверены, такой серьезный раскол ледника - доказательство быстрых климатических изменений в Гренландии.

"С 1980 года атмосфера в этом регионе нагрелась примерно на три градуса. А в прошлом и в этом году наблюдались рекордные летние температуры", - говорит полярная исследовательница Дженни Тертон.

Отмечается, что ледник 79N достигает около 80 км в длину и 20 км в ширину. На переднем крае он раздваивается, одно из ответвлений поворачивает на север - именно эта часть, которая носит название ледник Спальте, откололась. Так, теперь Спальте стал совокупностью айсбергов.

Добавим, что ученые прогнозируют продержаться этому леднику 10-20 лет. Пока его спереди прижали острова, что добавляет леднику стабильности. Однако у исследователей также есть версия, что N79 может расколоться изнутри, поскольку шельф продолжает уменьшаться вдоль основания.

Напомним, ученые рассказали, когда в Арктике исчезнет весь лед.


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