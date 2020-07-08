"Размером с кофейную чашку": ученые нашли скелет предка динозавров

Современники уверены, что динозавры в разы превосходили по размеру слонов и жирафов. Американские ученые на днях сделали занимательное открытие: оказывается, предшественник динозавров смог бы мериться разве что с нашим цыпленком. Об этом сообщает научное издание Science.

Животное Кайнозойской эры назвали Kongonaphon kely, что означает "крошечный убийца насекомых". Судя по костям, которые нашли американские ученые, она была размером с кофейную чашку.

"Существует общее восприятие динозавров как гигантов. Но это новое животное очень близко к расхождению динозавров и птерозавров, и она поразительно мала", - говорит палеонтолог Кристиан Каммерер из Музея естественных наук Северной Каролины.

До этого считалось, что во всех ранних архозавров - большой группы рептилий, в которую входили птицы, крокодилы, нептахови динозавры и птерозавры, включая Ornithodira, размер тела сначала был примерно одинаковым, а потом началось увеличение в размерах. Теперь понятно, что наряду с укрупнением, некоторые представители эволюционировали в сторону уменьшения.

"Хотя динозавры и гигантизм практически являются синонимами, анализ эволюции размеров тела у динозавров и других архозавров показывает, что наиболее ранние различия членов группы могли быть меньше, чем считалось ранее, и глубокая миниатюризация произошла у основания линии", - пишет команда ученых в новой статье .

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