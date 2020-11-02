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Растворяет органы своих жертв: ученый обнаружил редкого паука

Эти пауки достаточно крупные и быстро передвигаются

сегодня, 19:10
Автор:

Светлана Шкурупий

В мире насчитывается около 42 тысяч видов пауков и один из них, до недавнего времени, считался вымершим. На днях ученый из Великобритании обнаружил на полигоне колонию пауков-лисиц, которые впечатляют своими размерами и образом жизни. Об этом сообщает издание The Guardian.

Растворяет органы своих жертв: ученый обнаружил редкого паука

паук-лисица | Mike Waite

Пауки-лисицы достаточно крупные существа (до 5 см в диаметре), но очень скрытные, поэтому многие годы они не попадались на глаза ученым. Обнаружил их недавно Марк Уэйт на одном из полигонов. Восьмиглазые пауки ведут ночной образ жизни и охотятся на своих сородичей, правда, не с помощью паутины. Этот вид членистоногих впрыскивает в тело своих жертв особый яд, который растворяет их внутренние органы, а после этого паук переходит к трапезе. 

Пауки-лисицы могут даже играть со своей жертвой, бегая за ней по песку, камням или гравию, прежде, чем наброситься. Всего ученый обнаружил колонию из 22 особей и отметил, что это открытие стало самым важным в его карьере.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что как действовать, если вас укусил паук. 


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