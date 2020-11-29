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Главная Новости Общество наука и обучение Пять весомых доказательств, что будущее уже наступило
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Пять весомых доказательств, что будущее уже наступило

То, что казалось невозможным всего пару лет назад, сегодня уже вовсю работает

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий

XXI век поражает своими научными достижениями и инновационными технологиями, которые открывают людям новые возможности. И каждому из нас хотелось бы перенестись в будущее, чтобы посмотреть, как измениться мир. Но может оно уже наступило? И вот вам пять веским этому доказательств.

Пять весомых доказательств, что будущее уже наступило

Gardens by the Bay (фото из открытых источников)

Я — робот

В современном мире технологии стремительно развиваются, в частности робототехника. Есть роботы, которые могут убрать в квартире, помыть голову, сделать маску для лица…и поддержать беседу. Стоит отметить, что в 2015 году гонконгская компания создала человекоподобного робота по имени София, который уже получил гражданство. Этот робот обладает искусственным интеллектом, умеет имитировать человеческие жесты и выражения лица, а также отвечать на определенные вопросы. Есть и другие роботы, которые не менее удивительны, а ведь раньше, мы не думали, что такое возможно.

Пять весомых доказательств, что будущее уже наступило - фото 2

3D-принтер

С помощью этого принтера люди начали изготавливать протезы, органы, детали для самолетов и даже здания. Представляете?  В 2014 году шанхайская компания за сутки возвела десять жилых домов. Для 3D-печати можно использовать различные материалы, но в основе любого из них лежит принцип послойного создания ("выращивания") твердого объекта.

Пять весомых доказательств, что будущее уже наступило - фото 3

Первый клон

В 1996 году мир потрясла новость о первом клонировании животного. Все помнят овечку Долли? Она стала генетической копией овцы — донора клетки и жила как самое обычное животное, родив шестерых ягнят. Это величайшее открытие, к которому мир оказался не готов из-за юридических, религиозных и психологических нюансов, особенно, если речь шла о клонировании человека. Но это лишь вопрос времени. 

Пять весомых доказательств, что будущее уже наступило - фото 4

Фото: The Roslin Institute

Выше неба

Люди еще с Библейских времен хотели быть ближе к Богу и духовно, и физически. Помните историю о Вавилонской башне? И хоть она не увенчалась успехом, попытки подняться "выше неба" потомки Адама не остановили. В 2010 году в Дубае состоялось открытие небоскреба, который считается самым высоким сооружением в мире (828 метров). Это удивительное здание, в котором есть офисы, торговые центры, апартаменты, смотровые площадки, ресторан и многое другое. 

Пять весомых доказательств, что будущее уже наступило - фото 5

Домой, на Марс

Людей издавна интересует вопрос, а есть ли жизнь на Марсе или других планетах? И постепенно человечество начало изучать глубины космоса, открывая все новые факты. В частности, прорыв в ракетостроении совершил американский предприниматель Илон Маск, который намерен покорить Красную планету. К 2050 году он хочет построить там самодостаточный город. А еще его компания SpaceX в 2023 году отправит к космос первого туриста, который совершит полет вокруг Луны. Да, и вскоре начнутся съемки первого фильма в космосе, в котором примет участие Том Круз.

Пять весомых доказательств, что будущее уже наступило - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как будут выглядеть самолеты будущего.


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Источник: https://miridei.com/interesnye-idei/neveroyatnye-fakty/hotite_v_buduschee_a_ya_uzhe_tam/
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