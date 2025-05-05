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Приглашение и основная сессия НМТ: что нужно знать участникам

НМТ в Украине: как получить приглашение на основную сессию

сегодня, 13:38
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Недилько Ксения

Основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ) начнется уже 14 мая и продлится до 25 июня. До 7 мая все зарегистрированные участники, подавшие заявки до 3 апреля, смогут загрузить приглашение на тестирование в своих персональных кабинетах, сообщают в УЦОКО.

Приглашение и основная сессия НМТ: что нужно знать участникам

Иллюстративное фото

В документе будет указана дата, время и адрес временного экзаменационного центра (ВЭЦ), где участник или участник будут проходить тест. Для тех, кто будет сдавать НМТ в Украине, время проведения указано по киевскому времени, а для участников за границей по местному времени соответствующего населенного пункта.

Организаторы отмечают, что информация о месте тестирования конфиденциальна и не публикуется в открытом доступе из соображений безопасности. Участников просят не распространять адреса ВЭЦ и не передавать персональные данные посторонним лицам. Особую осторожность советуют проявлять по телеграм-каналам и сайтам, которые могут предлагать ложную или мошенническую информацию.

Также организаторы призывают заранее проверить все данные в приглашении, спланировать маршрут в пункт тестирования и быть пунктуальными: в случае опоздания допуск к сдаче НМТ будет невозможен.

Результаты основной сессии НМТ участники смогут увидеть до 4 июля – они появятся также в персональных кабинетах. Вся официальная информация о тестировании доступна на сайтах Украинского и региональных центров оценки качества образования и на их официальных страницах в соцсетях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , когда в школах Украины начнутся летние каникулы: в ЦПД объяснили.



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Источник: https://testportal.gov.ua/
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