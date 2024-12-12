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Практику советских времен хотят возобновить в Украине: о чем идет речь

Новая инициатива известна с советских времен: что изменится для школьников

сегодня, 13:51
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Кречмаровская Наталия

В украинских школах предлагают оставлять некоторых школьников на повторный год обучения. Такая практика применялась в школах в советское время. О преимуществах такого решения рассказала образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.

Практику советских времен хотят возобновить в Украине: о чем идет речь

Иллюстративное фото

В эфире "Киев24" она сообщила, что практика оставлять школьников на второй год обучения достаточно распространена за рубежом и станет помощью для детей и их родителей.

“К сожалению, иногда педагоги обнаруживают, что ребенку лучше пройти повторное обучение. Потому что, когда он, не усвоив такие глобальные предметы, как математика, перейдет в следующий класс, то уже алгебру и геометрию понимать не будет. И этот весь предмет фактически "выпадет" в следующих классах и будут большие образовательные потери”, — пояснила Лещик.

По ее словам, идея только обсуждается. "И я рада, что она подняла столь большую дискуссию, и я вижу, что педагоги ее поддерживают, они понимают эту необходимость", — пояснила она.

В то же время в Украине, по ее мнению, идея второго года обучения воспринимается с негативом из-за советского воспитания родителей учеников.

Она добавила, что вышеупомянутая инициатива будет касаться небольшого количества учащихся. Также признала, что в украинском обществе это воспринимается негативно из-за советского прошлого.

“Родители не поддерживают, но те, кто уехал за границу, рассказывают, что там такая практика применяется. Я хочу заметить, что с советских времен у нас остается такое "клеймо", если ты остался на второй год обучения, то это наказание для родителей, для учеников, это какой-то ребенок не такой. За границей наоборот это воспринимается как помощь ребенку и ничего страшного в этом не усматривается. А у нас еще осталось следствие советского воспитания”, — объяснила омбудсмен.

Напомним, что в Украине возникла угрожающая ситуация. Как рассказывал портал "Комментарии", РФ, предлагая деньги, заставляет украинских школьников совершать преступления.



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Источник: https://t.me/kyivtv/77539
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