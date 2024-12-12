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Кречмаровская Наталия
В украинских школах предлагают оставлять некоторых школьников на повторный год обучения. Такая практика применялась в школах в советское время. О преимуществах такого решения рассказала образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.
Иллюстративное фото
В эфире "Киев24" она сообщила, что практика оставлять школьников на второй год обучения достаточно распространена за рубежом и станет помощью для детей и их родителей.
По ее словам, идея только обсуждается. "И я рада, что она подняла столь большую дискуссию, и я вижу, что педагоги ее поддерживают, они понимают эту необходимость", — пояснила она.
В то же время в Украине, по ее мнению, идея второго года обучения воспринимается с негативом из-за советского воспитания родителей учеников.
Она добавила, что вышеупомянутая инициатива будет касаться небольшого количества учащихся. Также признала, что в украинском обществе это воспринимается негативно из-за советского прошлого.
Напомним, что в Украине возникла угрожающая ситуация. Как рассказывал портал "Комментарии", РФ, предлагая деньги, заставляет украинских школьников совершать преступления.
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