Появились данные о месте посадки первого китайского марсохода

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Кириєнко Анна
Сайт Space.com опубликовал точные координаты, куда должен высадиться первый марсоход, отправленный Китаем. Площадкой посадки стала ровная местность в южной части равнины Утопия с координатами 110.318 градуса восточной долготы и 24.748 градуса северной широты. Данная местность отличается спокойными рельефными формами и ровной поверхностью. Ученые отмечают, что ранее там могли протекать грязевые потоки.
Фото: NASA
Марсоход отправлен в рамках первой марсианской миссии Китая под названием "Тяньвень-1". Его и орбитальный зонд запустили еще летом этого года. Планируется, что аппараты совершат успешную посадку на Красную планету уже весной 2021-го года.
В настоящее время "Тяньвень-1" находится на этапе перелета на Марс. Приборы уже даже успели сделать селфи.
При успешной посадке, марсоход запустит научную программу и начнет ретранслировать сигналы в течении 90 марсианских суток.
Также напоминаем, что NASA запустит в космос туалет за 23 миллиона долларов.
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