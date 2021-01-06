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Польза или вред: ученые исследовали влияние марихуаны на организм

Психологи предполагали, что курение конопли вызывает паранойю

сегодня, 14:35
Автор:

Кириєнко Анна

Ученые выяснили, какую пользу приносит курение каннабиса для организма. Хотя главная цель ученых и психологов заключалась в исследовании негативного воздействия наркотика на организм. Об этом сообщило издание Forbes.

Польза или вред: ученые исследовали влияние марихуаны на организм

Каннабис приносит пользу или вред - исследование. Фото: newsone.ua

Ученые предполагали, что из-за курения марихуаны, у человека может развиваться паранойя. Чтобы исследовать и выяснить, действительно ли это так, ученые воспользовались данными мобильного приложения Releaf, которое дает возможность вести учет потребления марихуаны, оценивать состояние человека и симптомы после курения.

Исследование проводилось в штатах, где каннабис разрешен законом. За период эксперимента ученые обработали 2306 записей от 670 пользователей.

Результаты показали, что в 95,51% случаев каннабис положительно влиял на состояние человека. После курения люди чувствовали себя расслабленными. У пользователей исчезали стресс и тревожность. В 2,32% случаев люди впадали в панику и чувствовали себя разбито. Все остальные не замечали за собой каких-либо изменений.

Однако ученые не гарантируют, что каннабис — отличный успокаивающий препарат, поскольку данные эксперимента основываются на субъективных ощущениях отдельных людей. К тому же состояние исследуемых не проверяли врачи.

Психологи предположили, что у курильщиков марихуаны действительно может быть паранойя и тревога. Однако она может появляться именно из-за сознательного страха быть пойманным за незаконным делом.

Напоминаем, что в Верховной Раде было зарегистрировано законопроект, предусматривающий изменения в законодательстве по регулированию обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности.

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Источник: https://www.forbes.com/sites/emilyearlenbaugh/2020/12/16/inhaling-cannabis-is-more-likely-to-bring-relaxation-than-paranoia-recent-study-finds/?sh=71618d833ddb
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