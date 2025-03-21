Почему овечки имеют прямоугольные зрачки, а не круглые: объяснение ученых

Если присмотреться к глазам овцы, можно заметить, что ее зрачки имеют не привычную для нас прямоугольную, а не круглую форму. Ученые имеют ответ на этот вопрос и объясняют, почему овцы имеют прямоугольные зрачки.

Прямоугольные зрачки овцы. Фото: Pexels

Главный исследователь лаборатории визуального восприятия пространства Калифорнийского университета в Беркли Марти Бенкс объясняет, что овечьи глаза – не просто аномалия, а результат миллионов лет эволюции. По его словам, прямоугольные горизонтальные зрачки типичны для животных, которые могут стать добычей хищников.

"Горизонтальный зрачок — за одним исключением, который мы смогли обнаружить — связан с травоядными животными. Было совершенно очевидно, что эти животные, как правило, почти всегда имеют глаза сбоку от головы, а не спереди, как у нас", — сказал Бенкс.

Такое расположение глаз позволяет овцам видеть почти на 360 градусов, что помогает им вовремя заметить опасность. Когда хищник приближается, у животного есть шанс быстро среагировать и убежать. В этом случае прямоугольная форма зрачка улучшает панорамное зрение, позволяя большему количеству света попадать в боковые части глаза. Это значит, что овца может видеть не только перед собой, но и частично сзади, не поворачивая голову.

Кроме того, горизонтальная ориентация зрачка дает животному более четкое видение по горизонтальной линии, что важно во время бега. Например, овцы лучше видят землю перед собой, что помогает избегать препятствий во время бегства.

Как объясняет Марти Бэнкс в животном мире встречаются разные формы зрачков, адаптированные к образу жизни вида. К примеру, кошки и змеи имеют вертикальные зрачки, что помогает им фокусировать зрение на добыче и лучше видеть в темноте. Люди, собаки и волки имеют круглые зрачки, что обеспечивает широкий обзор и лучшую глубину резкости. Кроме овец также прямоугольные зрачки у оленей и антилоп.

Однако больше всего ученых удивил мангуст — животное, которое является хищником, но имеет зрачки, похожие на овечьи. Это нарушает общее правило, согласно которому вертикальные зрачки характерны для хищников, а горизонтальные для добычи.

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