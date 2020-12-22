Пищевая революция: три продукта, которые изменили мир

Ежедневное потребление каких-либо продуктов создает определенную привычку, а значит — неуклонно возрастает их влияние на человеческую жизнь и деятельность. Мало кто знает, но есть три основных продукта, которые "завоевали" мир.

какие три продукта изменили мир (фото из открытых источников)

Кофе

Этот напиток считается одним из самых популярных в мире, он обладает невероятным вкусом, ароматом и в умеренном количестве положительно влияет на организм. Изначально кофе прорастал лишь в Эфиопии, поэтому был редкой и ценной культурой. Но долгое время его использовали там не по назначению: кофейные ягоды сбраживали и получали алкогольный напиток, а зерна перемалывали и смешивали с жиром для приготовления тонизирующей смеси. История этого бодрящего напитка началась в средние века в Йемене, где первыми стали обжаривать зерна и готовить из них настоящий кофе. Позже он завоевал популярность в мусульманских странах, а следующей на пути кофейной "экспансии" оказалась Европа.

Со второй половины XVII века кофейни стали деловыми клубами: там обсуждали дела политики, бизнесмены и люди свободных профессий, вели переговоры и заключали сделки. Можно сказать, что кофе сформировал новую деловую Европу. Постепенно употребление этого напитка превратилось в некий утренний ритуал. Кофе стало одним из массовых продуктов мировой торговли, приносящим прибыль за счет честной конкуренции.

Сахар

Сегодня сложно представить жизнь без этого продукта, в когда-то он был редким и дорогостоящим товаром. В Средние века производство сахара было затруднительным, но все изменилось с распространением европейцев в Новый Свет: тропические земли с лесами создавали идеальные условия для выращивания тростника и позволили вывести производство сахара на массовый уровень. И его потребление в Европе стало активно расти. Сегодня вокруг сахара существует масса споров, но ученые уверены точно в том, что большое количество этого продукта несет здоровью вред, поэтому увлекаться им не стоит.

Чай

Без этого продукта также сложно представить современную жизнь, ведь употребление этого напитка стала некой традицией. Поначалу чай был распространен в Китае, а потом его начали поставлять в Японию, Корею, тюркским народам, которые кочевали к северу от Китая. А они в свою очередь способствовали тому, чтобы чай распространился в Центральной Азии. Но настоящей звездной эпохой напитка стал XVII век, в то время благодаря голландцам он попал в Европу. Особенно напиток понравился англичанам — он превратился в массовый товар и источник доходов страны. И даже по сей день англичане не обходятся без чашечки ароматного напитка. Бодрящие свойства чая понравились многим людям и этот продукт стал поистине народным.

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