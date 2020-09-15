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Перейдут ли все школы на "дистанционку" с ноября: ответ Минобразования

Глава МОН рассказал, когда все школы в Украине могут перейти на дистанционную форму работы

сегодня, 11:35
Автор:

Таисия Ерохина

Переход школ в Украине на онлайн-формат будет происходить в соответствии с эпидемиологическими показателями, как заверил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире "1+1".

Перейдут ли все школы на "дистанционку" с ноября: ответ Минобразования

Пока в министерстве не смогли сказать, будут ли в ноябре все украинские школы переходить на дистанционную форму работы.

"Я не готов сказать: именно с ноября, или с октября, или, возможно, с декабря. Все исходит из того, будут ли придерживаться нормы карантина, безопасности", - сообщил Шкарлет.

Глава МОН отметил, что в "красных" зонах будет действовать исключительно дистанционный формат обучения. По данным Минобразования, в начале текущего года без доступа к интернету было около 800 украинских школ, сейчас таких - 59.

Тогда как в Министерстве цифровой трансформации говорят о 17 000 населенных пунктов, в которых до сих пор нет качественного интернета.

"У нас немножко другая статистика. Министерство цифровой трансформации считает  достаточной скоростью сто мегабит в секунду, а для школ достаточно тридцати", - пояснил Шкарлет.

По его словам, Минобразования тщательно разработало ситуацию с подключением к дистанционному обучению школ и интернета.

Напомним, через неделю после начала учебного года на самоизоляции оказались более 5000 школьников.



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