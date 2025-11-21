Министерство образования и науки призвало школы заранее подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой и рассмотреть варианты изменения графика учебного процесса.

Перенос каникул и шестидневная рабочая неделя: что предлагает МОН школам

РБК-Украина сообщает , что об этом говорится в ведомственном письме МОН, направленном руководителям образовательных департаментов и опубликованном Освіта.ua.

В министерстве объясняют, что из-за рисков масштабных блекаутов образовательный процесс требует большей гибкости. Школы имеют автономию в определении структуры учебного года, поэтому МОН предлагает пересмотреть расписание занятий и подходы к организации обучения.

Одной из рекомендаций является перенос части занятий с зимних месяцев на июнь 2026 — исключение делают для выпускных классов. Также школам предлагают увеличить продолжительность зимних каникул за счет сокращения или переноски весенних.

Среди других вариантов – переход на шестидневную учебную неделю или работа в две смены, что позволит лучше использовать естественный световой день. В МОН также рекомендуют рассмотреть асинхронный формат обучения, когда учащиеся могут усваивать материал без привязки к электропитанию.

Министерство отмечает необходимость обеспечить доступ учащихся к дистанционным платформам и заранее загрузить учебные материалы на период с ноября по февраль. Также учащихся следует обеспечить бумажными учебниками или распечатанными материалами, которые можно использовать даже при отсутствии света или связи.

Школы призывают шире применять платформу Всеукраинская школа онлайн и пересмотреть организацию консультаций для учащихся, в частности через уплотнение материала или самостоятельную работу.

В письме отмечают важность единого канала связи между школой, учениками и родителями. Это могут быть мессенджеры, Google Classroom или другие платформы. Если мобильная связь будет недоступна, информацию рекомендуется дублировать на стендах при входе в школу или отправлять SMS.

Школам советуют иметь запас технической и питьевой воды, а также пищевых продуктов длительного хранения, которых хватит минимум на 48 часов пребывания учащихся в учебном заведении.

Каждое заведение должно адаптировать рекомендации с учетом местных условий и ситуации. До начала зимы школам следует провести инструктаж по действиям во время блекаутов и проработать все возможные варианты организации обучения, чтобы обеспечить его непрерывность даже в сложных условиях.

