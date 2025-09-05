Ожидать ли учителям повышения зарплаты: ответ министра

Рубрики
Учителям сохранят надбавку в 2 тысячи гривен в 2026 году. В то же время повышение зарплаты пока не запланировано. Как передает портал "Комментарии", об этом, выступая в парламенте, заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.
Оксен Лисовый. Фото: из открытых источников
Министр напомнил о надбавке за работу в сложных условиях, которая в этом году составляет 2 тысяч гривен. И бюджете следующего года эти средства также предусмотрены.
Оксен Лисовой отметил, что министерство с Минфином прорабатывает возможность существенного повышения зарплат учителям.
Согласно статье 61 закона об образовании, "должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат". Эта норма сейчас остановлена.
Стоит напомнить, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Самые низкие зарплаты в образовании — 14 593 гривен, где за год зарплаты выросли на 17,3%.
