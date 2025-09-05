Ожидать ли учителям повышения зарплаты: ответ министра

Учителям сохранят надбавку в 2 тысячи гривен в 2026 году. В то же время повышение зарплаты пока не запланировано. Как передает портал "Комментарии", об этом, выступая в парламенте, заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Оксен Лисовый. Фото: из открытых источников

"К сожалению, в бюджете нет средств на выполнение статьи 61 закона об образовании достаточных средств", — сказал он во время вопросов к правительству.

Министр напомнил о надбавке за работу в сложных условиях, которая в этом году составляет 2 тысяч гривен. И бюджете следующего года эти средства также предусмотрены.

Оксен Лисовой отметил, что министерство с Минфином прорабатывает возможность существенного повышения зарплат учителям.

"Я думаю, что в проекте бюджета будет конкретная цифра. Сейчас эти переговоры не завершены, все будет зависеть в значительной степени от потребностей обороны", — добавил Лисовой.

Согласно статье 61 закона об образовании, "должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат". Эта норма сейчас остановлена.

Стоит напомнить, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Самые низкие зарплаты в образовании — 14 593 гривен, где за год зарплаты выросли на 17,3%.

Читайте также на портале "Комментарии" — средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2025 года составила 26 499 гривен до вычета налогов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Госстат отмечает, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1% до 23 460 гривен.

Данные за июль свидетельствуют, что самая высокая начисленная зарплата была в Киеве — 40 546 гривен. Традиционно зарплата в столице в 1,5 раза превышает среднюю по Украине.



