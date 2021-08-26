Общежития "эконом-класса" будут улучшать: правительство одобрило соответствующий документ

На заседании правительства было принято распоряжение Кабинета Министров Украины "Об одобрении Концепции государственной программы восстановления и развития сети общежитий для проживания студентов учреждений высшего образования на 2021-2025 годы". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

В Украине хотят реконструировать общежития для студентов, фото из открытых источников

Согласно Концепции сейчас в Украине для студентов в наличии 1246 общежитий, из которых почти 90% общежитий требуют капитального или текущего ремонта, около 10% — находятся в аварийном состоянии.

Среди имеющихся общежитий большинство получили название "жилье эконом класса". К таким относят здания коридорного типа с общими душевыми, туалетами и кухней.

Также в некоторых учебных заведениях есть общежития с повышенной комфортабельностью блочного типа, где туалет, душевая, кухня общие для лиц, проживающих в блоке. Блок состоит из двух-четырех комнат.

Даже общежития гостиничного типа с отдельными санузлами все же далеки от современных стандартов, говорится в Концепции.

Что планируют сделать

Отремонтировать старые аварийные общежития за счет государственного финансирования, ведь объекты будут включать в Национальный проект "Большая стройка".

В документе прописано, что все общежития поделят на три категории в зависимости от уровня комфорта. К первой категории отнесут общежития гостиничного типа с интернетом, отдельными санузлами и душевыми, а также холодильниками и мебелью.

Ко второй категории отнесут общежития повышенной комфортабельности, где есть санузел на две-три комнаты и кухни с современным оборудованием. В третью категорию войдут общежития, где душевые находятся на каждом этаже и есть мебель и интернет.

Во всех общежитиях должны быть: стиральная комната с новыми стиральными машинами, комната для сушки, зал с мебелью, интернетом и телевизором на каждом этаже, коворкинговое пространство для самостоятельной работы студентов, тренажерный зал.

Также будут создавать частные общежития, где смогут проживать студенты.

Студентам, которые снимают жилье, государство будет выплачивать материальную помощь.

Конечно, на бюджетные средства в первую очередь будут проводить капитальный ремонт кровель, фасадов, мест общего пользования, электросетей, систем водоотведения и канализации. Также будут заменять окна, устанавливать счетчики на электроэнергию и пандусы.

Как сообщал портал "Комментарии", студенты Винницкого государственного педагогического университета собрались выйти на протест в день своего выпускного.





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