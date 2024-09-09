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Оборудование из РФ и Беларуси планировали установить во время ремонта школы в Сумской области

Заказчик решил прекратить все обязательства по договору ремонта школы в Сумской области

сегодня, 12:55
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Кречмаровская Наталия

В Сумской области тендер на ремонт школы получила компания, предлагавшая установить в учебном заведении подсанкционные товары из РФ и Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной аудиторской службы Украины.

Оборудование из РФ и Беларуси планировали установить во время ремонта школы в Сумской области

Тендер объявил отдел образования Тростянецкого городского совета Сумской области на закупку работ по капитальному ремонту (термомодернизации) общеобразовательной школы І–ІІІ степеней – учреждения дошкольного образования № 5. Тендер объявили в сентябре 2023 года, ожидаемая стоимость составила 52 588 965,80 грн.

Предложение к электронным торгам предоставил один участник, который и стал победителем — ООО "ДЕЛРЕЙ КОНСТРАКШН". Компания заявила о стоимости, которая совпадала с ожидаемой по тендеру, однако договор подписали на сумму 50,9 млн грн.

В Госаудите службе отметили, что с участником был подписан договор, несмотря на то, что в составе тендерного предложения предлагались подсанкционные товары из страны-агрессорки России и ее союзника Беларуси.

"Специалисты Управления Северо-восточного офиса Государственной аудиторской службы Украины в Сумской области констатировали нарушение законодательства и предложили их устранить, расторгнув заключенный по результатам торгов договор", — сообщили в Госаудитслужбе.

Отдел образования Тростянецкого горсовета не согласился с выводами аудиторов и подал иск в Сумской окружной административный суд. Однако, по данным Госаудитслужбы, суд первой инстанции, а также второй апелляционный административный суд подтвердили правомерность выводов аудиторов.

В результате заказчик решил прекратить все обязательства по договору.

Отметим, что 19 сентября отдел образования Тростянецкого городского совета объявил аналогичный тендер с ожидаемой стоимостью 50 867 682,00 UAH. Торги были отменены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заказала объединенная штурмовая бригада "Лют" на 15 млн грн.



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Источник: https://dasu.gov.ua/ua/news/5188
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