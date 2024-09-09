Оборудование из РФ и Беларуси планировали установить во время ремонта школы в Сумской области

В Сумской области тендер на ремонт школы получила компания, предлагавшая установить в учебном заведении подсанкционные товары из РФ и Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной аудиторской службы Украины.



Тендер объявил отдел образования Тростянецкого городского совета Сумской области на закупку работ по капитальному ремонту (термомодернизации) общеобразовательной школы І–ІІІ степеней – учреждения дошкольного образования № 5. Тендер объявили в сентябре 2023 года, ожидаемая стоимость составила 52 588 965,80 грн.

Предложение к электронным торгам предоставил один участник, который и стал победителем — ООО "ДЕЛРЕЙ КОНСТРАКШН". Компания заявила о стоимости, которая совпадала с ожидаемой по тендеру, однако договор подписали на сумму 50,9 млн грн.

В Госаудите службе отметили, что с участником был подписан договор, несмотря на то, что в составе тендерного предложения предлагались подсанкционные товары из страны-агрессорки России и ее союзника Беларуси.

"Специалисты Управления Северо-восточного офиса Государственной аудиторской службы Украины в Сумской области констатировали нарушение законодательства и предложили их устранить, расторгнув заключенный по результатам торгов договор", — сообщили в Госаудитслужбе.

Отдел образования Тростянецкого горсовета не согласился с выводами аудиторов и подал иск в Сумской окружной административный суд. Однако, по данным Госаудитслужбы, суд первой инстанции, а также второй апелляционный административный суд подтвердили правомерность выводов аудиторов.

В результате заказчик решил прекратить все обязательства по договору.

Отметим, что 19 сентября отдел образования Тростянецкого городского совета объявил аналогичный тендер с ожидаемой стоимостью 50 867 682,00 UAH. Торги были отменены.

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