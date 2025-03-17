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Обнародован рейтинг стран лучших для получения высшего образования

Среди критериев выбора лучших стран были не только престижность вузов, но и качество жизни

сегодня, 13:08
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Ткачик Олеся

Аналитическая компания Global Citizen Solutions обнародовала свой первый Глобальный образовательный отчет, в котором определены страны с лучшими условиями для получения высшего образования, сообщает CNBC Make It.

Обнародован рейтинг стран лучших для получения высшего образования

Студенты

Рейтинг сформирован на основе таких ключевых показателей, как престижность университетов; качество жизни; доступность визового режима; возможности для последипломного образования; инновационность и деловая среда

По данным исследования, первое место в рейтинге заняли Соединенные Штаты Америки. Здесь обучается более 900 тысяч иностранных студентов, а их финансовый вклад в национальную экономику в 2023 году превысил 40 миллиардов долларов. Американские вузы, в частности Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт, известны своим высоким качеством образования.

Однако обучение в США остается одним из самых дорогих в мире: стоимость года обучения в частных университетах может колебаться от 30 до 70 тысяч долларов.

Вторую позицию рейтинга занимает Великобритания, где обучается около 500 тысяч иностранных студентов. Среди самых престижных университетов страны – Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона. Несмотря на высокое качество образования, стоимость обучения в Великобритании тоже значительна: от 12 до 47 тысяч долларов в год. Дополнительно студенты сталкиваются с высокими затратами на жизнь, особенно в Лондоне.

Топ-10 стран для получения высшего образования

По версии Global Citizen Solutions, в десятку лучших стран для обучения вошли:

  1. США
  2. Великобритания
  3. Австралия
  4. Германия
  5. Канада
  6. Франция
  7. Нидерланды
  8. Швейцария
  9. Китай
  10. Сингапур

Результаты рейтинга показывают, что выбор страны для обучения зависит не только от престижа университетов, но и от стоимости образования, уровня жизни и перспектив дальнейшего трудоустройства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине обнародовали рейтинг университетов с высокой степенью риска.




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Источник: https://www.cnbc.com/2025/02/24/global-destinations-higher-education-global-citizen-solutions-report.html
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