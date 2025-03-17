Обнародован рейтинг стран лучших для получения высшего образования

Аналитическая компания Global Citizen Solutions обнародовала свой первый Глобальный образовательный отчет, в котором определены страны с лучшими условиями для получения высшего образования, сообщает CNBC Make It.

Студенты

Рейтинг сформирован на основе таких ключевых показателей, как престижность университетов; качество жизни; доступность визового режима; возможности для последипломного образования; инновационность и деловая среда

По данным исследования, первое место в рейтинге заняли Соединенные Штаты Америки. Здесь обучается более 900 тысяч иностранных студентов, а их финансовый вклад в национальную экономику в 2023 году превысил 40 миллиардов долларов. Американские вузы, в частности Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт, известны своим высоким качеством образования.

Однако обучение в США остается одним из самых дорогих в мире: стоимость года обучения в частных университетах может колебаться от 30 до 70 тысяч долларов.

Вторую позицию рейтинга занимает Великобритания, где обучается около 500 тысяч иностранных студентов. Среди самых престижных университетов страны – Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона. Несмотря на высокое качество образования, стоимость обучения в Великобритании тоже значительна: от 12 до 47 тысяч долларов в год. Дополнительно студенты сталкиваются с высокими затратами на жизнь, особенно в Лондоне.

Топ-10 стран для получения высшего образования

По версии Global Citizen Solutions, в десятку лучших стран для обучения вошли:

США Великобритания Австралия Германия Канада Франция Нидерланды Швейцария Китай Сингапур

Результаты рейтинга показывают, что выбор страны для обучения зависит не только от престижа университетов, но и от стоимости образования, уровня жизни и перспектив дальнейшего трудоустройства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине обнародовали рейтинг университетов с высокой степенью риска.



