О 24-часовых днях стоит забыть: потрясающее открытие ученых

На протяжении многих веков человечество соблюдало 24-часовой ритм суток, считая его стабильной и неизменной величиной. Однако последние исследования подвергают сомнению эту привычную истину: вращение Земли постепенно замедляется, и, как предполагают ученые, в далеком будущем продолжительность суток может достигнуть 25 часов. Такую информацию обнародовало издание The Daily Galaxy.

Фото: из открытых источников

Хотя люди с давних времен ориентировались на цикл восхода и заката, и считали день равным 24 часам, на самом деле это не совсем так. Сидерический день – то есть время, за которое наша планета совершает полный оборот вокруг оси – длится 23 часа, 56 минут и 4 секунды. Разница частично компенсируется благодаря введению дополнительного дня в календарь – 29 февраля в высокосные годы.

Впрочем, система вращения Земли не постоянна. Ее скорость изменяется под влиянием многих факторов: гравитационного воздействия Луны, геофизических процессов в недрах планеты, перераспределения масс из-за таяния ледников, а также изменений атмосферного давления. Наиболее существенным фактором замедления вращения являются приливные силы, вызванные гравитационным взаимодействием со спутником Земли. Это трение, хоть и незначительное в масштабах одной жизни, постепенно изменяет скорость суточного вращения.

Интересно, что миллионы лет назад продолжительность суток была значительно короче. В период формирования Луны, примерно 4,5 миллиарда лет назад, сутки на Земле продолжались лишь около 10 часов. В последующие геологические эры, под влиянием гравитации спутника, она равномерно удлинялась. На определенном этапе сутки уже достигали 19–20 часов. Это торможение длится более 600 миллионов лет и, похоже, останавливаться не собирается.

Современные методы исследований – в частности высокоточные лазерные приборы – позволяют фиксировать микроскопические изменения во вращении планеты. Согласно новым прогнозам, примерно через 200 миллионов лет продолжительность суток может достигнуть 25 часов.

Как уже писал портал "Комментарии", Соединенные Штаты оказались перед угрозой демографической катастрофы – естественное население страны (граждане, рожденные в США, без учета иммиграции) может сократиться до 10 миллионов к 2625 году. Это равно уровню начала XIX века.