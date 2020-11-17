Нельзя убивать пауков в доме: что по этому поводу говорят ученые

Большинство из нас не любит пауков или попросту боится, поэтому увидеть их в своем доме было бы не очень приятно. Однако убивать членистоногих точно не стоит, и вот почему.

Почему нельзя убивать пауков. Фото: unsplash

Энтомологи из Университета Северной Каролины (США) объясняют, что в мире вряд ли существуют дома, в которых вы бы не увидели хоть одного маленького паучка. Специаслисты, группу которых возглавил Мэтт Бертоне, проверили несколько десятков домов, чтобы убедиться в этом лично.

"Пауки — это очень важные для экосистемы вашего дома членистоногие. Они поедают насекомых почти всех видов, и могут избавить ваше жилище, например, от мух и комаров. Плюс, пауки не брезгуют и представителями своего отряда. Большинство насекомых, на которых охотятся пауки, могут представлять ту или иную угрозу для человеческой жизни", — резюмировал руководитель научного эксперимента.

Из этого следует вывод, что пауки хоть и могут казаться нам неприятными или даже отвратительными, они оберегают нас от зловредных насекомых. Именно поэтому в следующий раз не спешите убивать их. Тем более, что наших домах обычно селятся вполне безобидные для нас пауки — например, тенетники и сенокосцы.

"И не верьте в мифы о том, что пауки ходят по вам, когда вы спите — сопение и храп отпугивают членистоногих", — подытожили ученые.

Также издание "Комментарии" расскажет, ученые призывают не убивать пауков дома.





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