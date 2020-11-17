Нельзя убивать пауков в доме: что по этому поводу говорят ученые

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Любовь Блажко
Большинство из нас не любит пауков или попросту боится, поэтому увидеть их в своем доме было бы не очень приятно. Однако убивать членистоногих точно не стоит, и вот почему.
Почему нельзя убивать пауков. Фото: unsplash
Энтомологи из Университета Северной Каролины (США) объясняют, что в мире вряд ли существуют дома, в которых вы бы не увидели хоть одного маленького паучка. Специаслисты, группу которых возглавил Мэтт Бертоне, проверили несколько десятков домов, чтобы убедиться в этом лично.
Из этого следует вывод, что пауки хоть и могут казаться нам неприятными или даже отвратительными, они оберегают нас от зловредных насекомых. Именно поэтому в следующий раз не спешите убивать их. Тем более, что наших домах обычно селятся вполне безобидные для нас пауки — например, тенетники и сенокосцы.
Также издание "Комментарии" расскажет, ученые призывают не убивать пауков дома.
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